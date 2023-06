Isola dei Famosi 2023, le pagelle: coerente Marco Mazzoli voto 8, senza freni Helena Prestes voto 4

È andata in onda ieri sera su Canale 5 la semifinale dell’Isola dei Famosi. Mancano pochissimi giorni e scopriremo chi sarà il vincitore di questa diciassettesima edizione del reality. A lasciare definitivamente l’Honduras sono state le naufraghe – forse più discusse di questa edizione – Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Pertanto saranno in 6 i naufraghi che si sfideranno nella puntata di lunedì sera, 19 giugno, per contendersi la vittoria: Pamela Camassa, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Marco Mazzoli. Grandi emozioni per quest’ultimo che ha visto approdare sulle spiagge honduregne il suo amico e collega Fabio Alisei per fargli uno scherzo, con la complicità dall’Italia di Paolo Noise. Due i naufraghi finiti al televoto per la prossima puntata che decreterà l’ultimo finalista: Luca Vetrone e Cristina Scuccia.

Ecco le pagelle della semifinale.

Naufraghi

Helena Prestes – voto 4

Protagonista dello scontro con Cristina Scuccia, sottolinea quanto di lei ormai non ci sia più nulla del suo passato da suora, giudicando così – e senza averne diritto alcuno - la scelta di vita della naufraga. Poi accusa quest’ultima di dire bugie, ma quando Ilary le chiede che tipo di menzogne avrebbe detto, Helena non risponde. Insomma, la Prestes pare avere perso completamente la bussola: essere provocatrice va bene fin quando non si supera il limite, “infangando” la vita degli altri. Forse è per questo che alla fine il pubblico la manda definitivamente a casa.

Cristina Scuccia – voto 6

L’unica naufraga a guadagnarsi la finale grazie al televoto del pubblico; protagonista di uno scontro con Helena, la Scuccia ha risposto per le rime alla Prestes e senza peli sulla lingua. Torna a parlare del suo amore “segreto” con grande delicatezza ed emozione. Alla fine non avendo ricevuto alcun segnale dalla persona che ama le rivolge ancora un appello per chiederle forza e sostegno. Diciamo che forse adesso è arrivato il momento di “svelare l’arcano”.

Pamela Camassa – voto 6.5

Sceglie di non mettere a rischio il suo posto da finalista, rifiutando di entrare nel cerchio del destino; una decisione che non ha permesso agli altri naufraghi di sfamarsi. Sicuramente non una scelta altruista; considerando però che tra pochi giorni tutti rientreranno in Italia, è da apprezzare la sincerità di Pamela che non ha avuto il timore di deludere il pubblico preferendo la finale alla “sazietà” del resto dei compagni.

Nathaly Caldonazzo - voto 7

Dopo avere trascorso un’intera settimana da sola, la naufraga ha dimostrato di essere davvero forte e di meritarsi un posto in finale; tuttavia, il pubblico prima la salva dal televoto contro Helena e poi la elimina contro Alessandra Drusian.

Andrea Lo Cicero – voto 5

Si sente decisamente il capo dell’intera tribù ed è questo il motivo che l’ha portato allo scontro con un altro grande protagonista del reality, Marco Mazzoli. Tuttavia, il naufrago dovrebbe cercare di ridimensionare il linguaggio che utilizza con il resto dei compagni ed evitare di rivolgere ad Helena (che certamente farebbe perdere la pazienza a chiunque) parole come: “Non sei una donna”. Nonostante questo, ottiene quello che vuole: l’accesso alla finale oltre che il titolo di leader.

Luca Vetrone – voto 7

Si è beccato il bacio di “Giuda” da Helena e, forse, era davvero l’ultimo a meritarlo. Tuttavia, si rifà immediatamente vincendo la prova contro il resto dei naufraghi, riuscendosi ad aggiudicare il titolo (meritato) di secondo finalista. Infatti, nonostante fosse l’unico ad essere partito come “nip”, dopo un paio di puntate in sordina, Vetrone con la sua educazione e senza sgomitare è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico.

Marco Mazzoli – voto 8

Se fino alla scorsa puntata sembrava tutto pace e amore con Andrea Lo Cicero, i due naufraghi questa settimana sono apparsi completamente distanti. E al contrario, Mazzoli pare essersi avvicinato ad Helena. La “carogna” di Radio 105 ha definito l’ex campione di rugby “Papa Lo Cicero”, riferendosi al “potere” e alle responsabilità che Andrea pensa di avere nelle sue mani. “Sarà forse pura strategia?” è questa la domanda che gli pone tra le righe Vladimir; eppure Marco riesce subito ad eliminare i dubbi dell’opinionista salvando Lo Cicero dal televoto. Alla fine vola in finale.

Alessandra Drusian (Jalisse) – voto 5

Poco protagonista nel corso della serata, la Drusian è riuscita ad arrivare alla finale salvandosi sorprendentemente dal duello contro Nathaly.

Gian Maria Sainato – voto 4

Dopo essersi salvato dalla nomination contro Helena e aver sostenuto a gran voce di essere ormai un naufrago, Sainato prima finisce direttamente al televoto con Alessandra e Cristina Scuccia (per volontà dei compagni) e poi abbandona definitivamente l’Isola per sua volontà; meno male che si sentiva un naufrago.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 8

“Vuoi accarezzare Helena per graffiare Andrea” tuona l’opinionista contro Mazzoli, riferendosi al suo avvicinamento alla Prestes. Siamo arrivati alla semifinale e, ormai, sembra quasi ovvio ribadire quanto la Luxuria sia giusta, adeguata e soprattutto – cosa non ovvia – preparata sul reality e sui concorrenti.

Enrico Papi – voto 7

Cerca di convincere Cristina Scuccia a svelare il nome della persona con cui ha una relazione, spiegandole che continuando a tenerla nascosta potrebbe in qualche modo deluderla. Per il resto nella serata di ieri sera è stato meno “invadente” del solito.

Alvin - voto 8

Protagonista della querelle con la Blasi che ormai è una delle consuetudini del reality, Alvin ad ogni puntata dimostra di essere perfetto nel suo ruolo, ma non solo; infatti, sa sempre avere una parola carina nei confronti dei naufraghi e sa come tranquillizzarli anche negli innumerevoli momenti di sconforto che vivono. È per questo, infatti, che regala un abbraccio a Cristina Scuccia che si lascia andare ad un pianto liberatorio dopo aver perso diverse prove.

Ilary Blasi – voto 8

Ancora in total black, questa volta la conduttrice – come è giusto che sia – è entrata senza la consueta sigla e subito dopo ha dato il via ad un caloroso applauso in ricordo di Silvio Berlusconi. Così ha avuto inizio la serata in cui Ilary come sempre ha saputo rendersi protagonista con battute leggere e divertenti e così, dice a Gian Maria che a tre giorni dalla finale vuole tornare in Italia perché ha fame e gli manca la mamma: “Sei arrivato a Roma e non hai visto il Papa?”.