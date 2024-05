Isola dei famosi, un altro naufrago abbandona l'Honduras. Tedeschi torna a casa

L'Isola dei famosi continua a perdere pezzi. A poche ore di distanza dalla nuova puntata settimanale, un altro naufrago ha deciso di concludere la sua esperienza sull'isola, lasciando l'Honduras. Si tratta del critico d'arte Daniele Radini Tedeschi, che sin dal suo sbarco in Honduras si è messo in mostra per il suo atteggiamento critico nei confronti degli altri concorrenti e ha litigato con quasi tutti i naufraghi.

La nota ufficiale della produzione

L'annuncio dell'uscita di scena di Tedeschi dal programma è arrivo poco fa attraverso il sito ufficiale del reality e i canali social della trasmissione. "L'esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L'Isola dei Famosi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa", si legge nella nota diramata dalla produzione, che non ha chiarito però né i motivi del ritiro né se il concorrente sarà in studio lunedì prossimo per spiegare le ragioni dell'addio anticipato all'Isola.

Perché Tedeschi ha abbandonato l'Isola

La scorsa settimana Daniele Radini Tedeschi aveva abbandonato momentaneamente la Playa, ma la sua partecipazione al programma non era stata messa in discussione e il concorrente era rimasto tra i sei nominati a rischio eliminazione. Nel corso della puntata di lunedì il critico d'arte è stato però salvato dai telespettatori, che hanno preferito eliminare Sonny Olumati e forse, il salvataggio inatteso, ha messo in crisi Tedeschi. Il concorrente è tornato sulla spiaggia e ha alimentato nuove discussioni e malumori con gli altri naufraghi, ma nulla faceva presagire che il critico avrebbe lasciato il programma.

Già quattro ritiri e un’espulsione

Con l'uscita di scena di Daniele Radini Tedeschi salgono a quattro i ritiri dall'Isola dei famosi 2024. Dopo l'addio di Francesca Bergesio anche Peppe di Napoli e il poeta Pietro Fanelli hanno scelto di ritirarsi dalla competizione e a queste si è aggiunta l'espulsione di Francesco Benigno. L'uscita di scena di Tedeschi potrebbe non essere però l'ultima defezione di questa stagione. Infatti, per i telespettatori altri concorrenti sarebbero a rischio ritiro a causa delle difficili condizioni di sopravvivenza sull'isola.

Del resto, la gara è solo all'inizio e il cammino verso la finalissima è ancora lungo per questo non è escluso che nel corso delle prossime settimane ci siano nuovi colpi di scena.