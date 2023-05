"Quel ramo del lago di...". La clamorosa gaffe della Bortone su Manzoni

Le ultime indiscrezioni la vogliono pronta a passare dalla Rai a Discovery (come il collega Fabio Fazio), ma nel frattempo Serena Bortone è stata protagonista di una clamorosa gaffe, messa a segno durante l'ultima diretta del suo programma pomeridiano Oggi è un altro giorno. Per la conduttrice non si tratta della prima cantonata (e forse neanche l'ultima), ma di sicuro è quella che ha fatto più scalpore a giudicare dalla velocità con la quale il video è diventato virale sulle principali piattaforme social.

Cosa è successo in studio

La puntata era arrivata alle battute finali. In studio insieme a Serena Bortone c'era anche il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e la conduttrice, prima di passare la linea a Alberto Matano, ha voluto ricordare Alessandro Manzoni nel giorno del 150esimo anniversario della sua morte. Per farlo, la Bortone ha scelto di recitare a memoria l'inizio di una delle opere più famose dello scrittore - "I promessi sposi" - ma è scivolata proprio sulle prime parole. " Mi viene in mente 'Quel ramo del lago di Garda...'", ha detto Serena Bortone e il Ministro Fratin l'ha prontamente corretta : "Lago di Como, è il lago di Como" .

Le parole di Serena Bortone

Vuoi per la fretta di dovere cedere la linea ai colleghi, vuoi per distrazione, la conduttrice è caduta nella più clamorosa delle gaffe e per rimediare ha provato a proseguire con la citazione a memoria: " Che volge a mezzogiorno, tra due catene non distinte... ". Ma la toppa è stata peggio del buco. Infatti, la parole "distinte" non compare nei versi di Alessandro Manzoni, che in realtà scrive: "Tra due catene non interrotte di monti". E a quel punto, in evidente imbarazzo per l'accaduto, Serena Bortone ha salutato i telespettatori congedandosi: " Va beh sono andata a memoria, non mi ero preparata. A domani, buon pomeriggio ". Il video della gaffe della conduttrice, però, è diventato virale in brevissimo tempo e le battute e i commenti ironici si sono sprecati soprattutto suisocial network.