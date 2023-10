"Lavoro come un negro…". Fiordaliso a rischio squalifica al Grande Fratello

Rischio squalifica al Grande Fratello. Questa volta a finire sotto l’occhio del ciclone – forse anche un po' “vittima” della sua spontaneità – è stata Fiordaliso, o l’ormai meglio conosciuta per i fan del reality “zia Fiorda”. Il motivo? Nel corso di una chiacchierata con la sua compagna d’avventura Rosy Chin, la concorrente ha pronunciato la n-word. Inutile dire che in pochissime ore il video ha già fatto il giro del web ed in moltissimi stanno chiedendosi se nella puntata di questa sera Alfonso Signorini annuncerà la squalifica immediata della cantante.

Le parole di Fiordaliso

La concorrente è una di quelle che sta certamente contribuendo di più in questa edizione del Grande Fratello, un’edizione che – come ben sappiamo – ha deciso di “cambiare pelle” rispetto a ciò che abbiamo visto negli ultimi anni, cercando di muoversi maggiormente nella direzione delle buone maniere e del rispetto. È per questo che i fan di zia Fiorda sono davvero preoccupati per quanto accaduto in queste ore. Tutto è avvenuto mentre la cantante scambiava due chiacchiere con l’inquilina Rosy; la conversazione era legata ad uno degli argomenti di cui Fiordaliso ha parlato nelle scorse puntate, nonché la convinzione di viversi la permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia come un periodo di relax e senza doversi occupare in particolar modo di qualcuno. Tuttavia, in uno scambio di pareri con la chef, entrambe concordavano su quanto per il momento le aspettative non coincidessero con la realtà. “Infatti ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…” , ha affermato la musicista, “Avevamo tutti questa concezione qua” , ha risposto Rosy. È a questo punto che Fiordaliso ha pronunciato la frase che ha immediatamente fatto alzare un polverone: “Lavoro come un neg*o” . Poi, le due hanno iniziato a sorridere, anche se ai più attenti non sarà sfuggito che la Chin – probabilmente rendendosi conto di quanto detto dalla compagna d’avventura – le ha dato un colpo di gomito.

ECCO LA FRASE DI FIORDALISO CON RISATA ANNESSA DI ROSY . SECONDO VOI DEVE USCIRE ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/MH8mGMHxPQ — Soqquadro (@gicarestik2) October 15, 2023

Il precedente di Fausto Leali