"È lesbica", "Non devo etichettarmi". Botta e risposta tra Letizia e Beatrice al GF 2023

È andato in onda, ieri sera 9 novembre, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Tra i tantissimi temi affrontati in puntata, non si è potuto non dare spazio alla relazione che sta nascendo sotto lo “sguardo indiscreto” delle telecamere del reality tra Letizia Petris e Paolo Masella. Tuttavia, dopo essersi scambiati un appassionato bacio, la fotografa ha iniziato a nutrire dei dubbi sul rapporto con il romano, affermando di volerci andare con i piedi di piombo. A dare una diversa “lettura” della situazione ci ha pensato la regina di cuori della Casa. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi che, durante uno scambio di confidenze con Fiordaliso, si è lasciata andare ad alcune considerazioni.

Le parole di Beatrice su Letizia

Nel corso della diretta di ieri sera, Letizia ha subito spiegato ad Alfonso Signorini di voler approfondire la relazione con Paolo, ma senza correre dal momento che ha appena concluso una relazione di 3 anni con il suo ormai ex fidanzato Andrea. Così ha affermato: “Bisogna avere la calma e la serenità di viversi questo rapporto con la più sincera emozione che possa esserci. Come ho sempre detto, io e lui siamo molto diversi caratterialmente, forse diametralmente opposti però riusciamo a compensare sulle giuste cose” . Poi, incalzata dal padrone di casa, ha aggiunto: “Se penso di essere presa da Paolo quanto lui è preso da me? No. L'ho anche detto” .

Ma non è finita qui perché Alfonso Signorini ha voluto mostrare un video a Letizia nel quale Beatrice e Fiordaliso parlavano del rapporto tra lei e Masella. Così, la cantante si domandava come fosse possibile che Letizia riuscisse a resistere al fascino di Paolo e, in particolar modo, alle sue spalle: “Ma con due spalle così, come fa Letizia?” . È a questo punto che è arrivata la replica di Beatrice, diretta e senza peli sulla lingua: “È lesbica” .

La reazione di Letizia

Rientrato in casa, il padrone di casa ha subito chiesto alla romagnola di commentare quanto appena visto sul suo conto: “È incommentabile. Sono molto contenta di essere libera completamente e di essere quello che mi pare. A me non me ne frega un bel niente” , ha subito tuonato stizzita. E ancora, Letizia ha spiegato di non voler essere etichettata, nonostante ha spiegato di aver avuto una relazione molto lunga con una donna: “Alfonso ti dirò di più, io non devo etichettarmi e dire che sono lesbica o sono etero. Ho avuto un amore enorme in passato con una donna e non mi vergogno di questo. Ne ho sempre parlato, ma ciò non implica che mi devo etichettare e dire: ‘Sono questo’” . Poi, ha continuato: “E nessuno lo deve fare al posto mio. Beatrice è la prima che dice sempre che dobbiamo stare attenti a come diciamo le cose. Io ho chiuso una relazione con una donna per la paura costante di quello che mi circondava e mi sono anche pentita. Ciò non significa che io sia questo. Io sono Letizia. Fine. Poi se oggi voglio stare con Fiordaliso o con Paolo non sono problemi suoi” . Infine, ha concluso: “Le etichette non esistono più nel 2023. Ognuno ama quello che ama” .