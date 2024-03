LOL 4: il cast, quando escono le puntate e tutte le novità

Tutto è pronto per il ritorno in video di LOL - Chi ride è fuori, il format comico in onda su Amazon Prime Video. I primi quattro episodi della nuova stagione verranno rilasciati sulla piattaforma di streaming lunedì primo aprile, mentre la penultima puntata e la finale - nella quale si conoscerà il nome del vincitore - saranno pubblicate lunedì 8 aprile, per un totale di sei episodi. La première di LOL 4 è stata organizzata a Roma nei giorni scorso con una serata evento, alla quale hanno partecipato conduttori e cast al completo. L'occasione per guardare insieme al pubblico e agli ospiti vip il trailer della nuova stagione e dare qualche gustosa anticipazione comica di ciò che vedremo su Prime Video a partire dal primo aprile.

Conduttori e novità

A condurre la nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori (che avrà anche una nuovissima sigla) saranno Fedez e Frank Matano affiancati da Lillo Petrolo, che vestirà i panni del coach dei comici in gara e farà da filo conduttore tra la control room e la stanza dei comici. Visto il successo di ascolti ottenuto nelle precedenti edizioni sui sei nuovi episodi del format c'è grande attesa. Ad alimentarla è stato Fedez che, nelle storie del suo profilo Instagram, ha svelato che la quarta stagione di LOL è "la migliore tra quelle registrate". Merito soprattutto del cast, che quest'anno vede comici molto famosi sfidarsi all'ultima risata.

LOL 4: chi sono i concorrenti

A battersi in questa nuova stagione di LOL a suon di gag e risate saranno nove tra attori e comici italiani: Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Diego Abatantuono. A loro si aggiungerà un decimo concorrente, cioè il vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il format speciale che consente a un comico emergente di partecipare allo show insieme ai migliori comici italiani. Si tratta di Loris Fabiani, nome d'arte Lunanzio, comico milanese che a LOL porterà il suo surreale personaggio. Uno solo tra i dieci concorrenti in gioco si aggiudicherà il titolo finale. Nella prima edizione vinse Ciro dei The Jackal, Maccio Capotonda trionfò nella seconda stagione mentre Luca Bizzarri e Fabio Balsamo vinsero a pari merito lo scorso anno.

Ma per scoprire chi si trionferà quest'anno bisognerà aspettare l'8 aprile.