Maggioni (non) lascia la Rai

Da sempre lei preferisce stare sul campo, davanti alle telecamere o in giro per il mondo a realizzare reportage e interviste. Ma per molti anni ha affiancato al lavoro di cronista ruoli dirigenziali. Ora Monica Maggioni (foto) si dedicherà soltanto al giornalismo: e per farlo ha deciso di licenziarsi da dipendente Rai, pur restando a disposizione dell'azienda come libera professionista. Lascia in particolare il ruolo di direttrice dell'offerta informativa, la struttura che coordina i telegiornali e i corrispondenti all'estero. Maggioni scioglie il contratto dopo 33 anni passati nell'azienda di cui è stata anche presidente per tre anni. Continuerà a lavorare come autrice esterna e a condurre i suoi programmi, In mezz'ora, in onda la domenica pomeriggio su Raitre e NewsRoom, sempre su Raitre. E chissà che non se ne aggiungano altri.

Con l'azienda pubblica avrà un contratto di collaborazione, sul modello di quello di Bruno Vespa, ma con un compenso più contenuto, che il prossimo Cda dovrà ratificare.

E viene sottolineato che la scelta non è volta ad aggirare il tetto dei compensi ai dipendenti pubblici, recentemente abolito. Maggioni ha condotto Unomattina al fianco di Luca Giurato ed Eleonora Daniele, è diventata direttrice di RaiNews e nel 2021 è diventata la prima direttrice donna del Tg1.