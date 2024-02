Malore al Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi portato via in ambulanza

Sono ore di apprensione per i concorrenti del Grande Fratello e per i familiari di Giuseppe Garibaldi. Nelle scorse ore il bidello calabrese ha avuto un malore e è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Il video degli attimi in cui Garibaldi è svenuto mentre si trovava nel bagno della Casa circola da ore in rete e lascia aperte molte ipotesi su cosa possa essere accaduto al giovane concorrente.

Il video del malore

Dell'accaduto non si sa molto. La produzione non ha ancora dato notizie ufficiali, ma sui social network circola un video, che descrive gli attimi successivi al malore di Garibaldi. Nel filmato si vedono due concorrenti giocare a dama in salone e una voce chiamare Anita in bagno. "Ani corri, corri!", si sente in sottofondo, mentre Anita chiede cosa sta succedendo senza ottenere risposta. L'inquadratura si sposta verso il bagno e la scena si fa concitata. Anita grida: "Chiamate il Grande fratello" , l'audio svanisce per alcuni istanti e poi si sente Maddaloni esclamare: "Non toccategli il cuore!". A rivelare cosa è successo poco dopo sono alcuni siti di gossip: "Da quel momento la regia ha staccato l'inquadratura, puntando sulla piscina e in sottofondo si sentiva la sirena dell'ambulanza che arrivava nella casa del Gf. Dopo alcuni minuti é ritornata la diretta, con il silenzio che è calato in casa".

Come sta Garibaldi

Cosa sia davvero successo nella casa venerdì sera non è chiaro. Sui social, però, si parla solo di Garibaldi e delle sue condizioni di salute. Per qualcuno Giuseppe potrebbe avere preso la scossa mentre si trovava nella stanza da bagno. "L’ho visto in diretta ha preso una scossa elettrica speriamo bene", ha scritto una donna su Instagram, mentre un'altra fan del reality ha fatto sapere che da giorni il gieffino non si sentiva bene: "Giuseppe da un po’ che non si sente bene anche Beatrice in diretta lo ha detto: 'Sono preoccupata che lui dimagrisce molto'". L'ipotesi più accreditata tra i telespettatori, che seguono il Grande Fratello, rimane quella della scossa elettrica. Ad avvalorare la tesi ci sono le parole pronunciate da Maddaloni sul cuore, ma fino a che la produzione non darà aggiornamenti ufficiali, sulle condizioni di Giuseppe rimane il mistero.

Gli hater e le parole di Rita Dalla Chiesa

Il malore di Giuseppe Garibaldi ha scatenato i soliti hater che, nonostante la situazione imponesse rispetto, hanno ritenuto opportuno continuare a fomentare discussioni sul reality e sullo stesso Giuseppe. Alcuni utenti hanno criticato il bidello calabrese nonostante la delicata situazione e Rita Dalla Chiesa, sempre molto attiva sui social, ha voluto mettere un freno alla situazione. "Sono dei ragazzi. Al di là del legittimo tifo per quello che è solo un gioco, ricordiamoci che vanno rispettati come persone. La vita vera è un’altra cosa. Siamo con te Giuseppe", ha scritto su X Rita Dalla Chiesa, augurando una pronta guarigione a Garibaldi.