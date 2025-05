Le lacrime di Mara Venier a Domenica In: "Vedremo se tornerò..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande emozione per Mara Venier nella puntata di fine stagione di Domenica In. Sono stati mesi intensi per la conduttrice, che comunque non ha mai mancato di esserci per i tanti affezionati del programma televisivo. I saluti finali, però, sono stati dolci e amari, perché la Venier non è affatto sicura di esserci anche per l'anno prossimo.

Mentre si chiudeva la puntata della stagione, il clima commosso nello studio di Rai 1 era palpabile. Mara Venier è ormai un simbolo di Domenica In, e il pensiero che possa non essere più lei la "padrona di casa" è un po' spiazzante. La stessa conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ringraziava tutto lo staff del programma e il pubblico. Si è trattato di un momento molto toccante. Con la voce di Vincenzo Mollica, che raccontava il lungo percorso durato mesi, sono state trasmesse alcune delle immagini salienti della lunga stagione.

Ovviamente Mara Venier si è molto commossa. "È tutto troppo e non merito tutto questo ", ha dichiarato. "Grazie al pubblico, prima di tutto grazie a voi che ci avete seguiti, pensate che quest'anno abbiamo fatto un punto di share in più dell'anno scorso". Poi sono arrivate le parole che hanno destabilizzato i fans: "Quando dico che è l'ultima è perché ci credo veramente. Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata…" Fra gli applausi di coloro che erano presenti in studio, Mara Venier non ha trattenuto le lacrime. " Credo che il lavoro aiuti in momenti difficili e non so cos'altro dirvi in questo momento. Solo grazie, agli ospiti e alla Rai, questa azienda che mi vuole bene da più di 30 anni. Questo programma l'anno prossimo festeggerà 50 anni e io ho fatto 16 edizioni e ancora oggi mi chiedo come mai. Grazie all'Ad Rossi che c'è sempre, a Roberto Sergio, ad Angelo Mellone che mi è stato vicino in un momento molto difficile" , ha aggiunto.

Non si sa, dunque, se Mara Venier condurrà o meno la prossima edizione. La conduttrice non ha escluso nulla. "Grazie di tutto e chi vivrà vedrà" , ha chiuso. Resta quindi da vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi.

Mara Venier, come è ormai noto, si sta occupando della salute dell'amato

maritoSi tratta di una situazione complessa ed emotivamente difficile, dunque non sorprendono le parole della presentatrice, che potrà comunque fare affidamento sull'affetto del suo pubblico.