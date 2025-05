Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..."

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ospitata di Carlo Conti a Domenica In è stata nel segno dell'amarcord. Dall'omaggio alla madre al ricordo di Fabrizio Frizzi, il conduttore è tornato indietro nel tempo per raccontarsi a Mara Venier. Ospite della penultima puntata stagionale del programma di Rai1, però, Conti è stato colto alla sprovvista dalla padrona di casa che, a metà intervista, lo ha ringraziato pubblicamente per un gesto da lui compiuto oltre vent'anni prima.

Cosa è successo in studio

Tutto si è consumato in diretta durante la prima parte della puntata. Mara Venier stava commentando la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, al quale Carlo Conti era molto legato. La regia era rientrata in diretta dopo il servizio dedicato alla storica amicizia tra i due conduttori quando il discorso è virato sull'edizione del 2001 di Domenica In, stagione condotta da Conti, Antonella Clerici, Ela Weber e proprio Mara Venier. A proposito di quell'edizione di successo, la conduttrice ha spiazzato il suo ospite: " Ancora grazie perchè se sono rientrata è grazie a te". In evidente imbarazzo per la dichiarazione a sorpresa fatta dalla presentatrice Conti ha replicato: "No, ma figurati! Questo è il tuo luogo, questa è la tua casa ".

Le parole di Mara Venier

La conduttrice però non ha voluto sminuire il momento e ha insistito: " No, no è grazie a te! Sei stato tu a richiamarmi, io venivo da tre anni in Mediaset, poi tu mi hai voluto e guarda..." . Le sue parole si riferiscono al periodo a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Dopo lo scandalo del quiz irregolare, che Mara Venier denunciò nel 1997 proprio durante una puntata del programma della domenica pomeriggio, la presentatrice passò in Mediaset salvo poi tornare in Rai nel 2000. L'anno successivo, quando la conduzione di Domenica In fu affidata a Conti in tandem con altre donne dello spettacolo, quest'ultimo volle Venier nella sua squadra e da quell'anno Mara è tornata a condurre Domenica In con costanza e solo qualche pausa.

Capitano questi andamenti...però poi vedi sei ancora qua, eh già"

A chiudere la parentesi dedicata ai ringraziamenti ci ha pensato Conti. ", haCarlo Conti, citando un famoso brano di Vasco Rossi.