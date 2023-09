Matrimonio a prima vista 2023: chi sono le nuove coppie

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia sta per tornare in onda. Mercoledì 13 settembre in prima serata su Real Time sei nuovi concorrenti prenderanno parte all'esperimento sociale più discusso della televisione, sposandosi al buio. Tre nuove coppie hanno accettato la sfida degli esperti Nada Loffredi (sessuologa e terapeuta), Mario Abis (sociologo) e Andrea Favaretto (life coach), che li hanno messi insieme sulla base di interviste, test attitudinali e psicologici e sogni. L'intento del dating show è quello di verificare se un amore nato al buio può avere davvero un futuro duraturo.

Matrimonio a prima vista

Dopo avere pronunciato il fatidico "sì" davanti ad amici e parenti, le tre coppie vivranno insieme come marito e moglie per un mese e alla fine si ritroveranno davanti agli esperti per tirare le somme della loro esperienza. A quel punto potranno decidere se proseguire il matrimonio lontano dalle telecamere o se divorziare entro sei mesi dalla data delle nozze. I nuovi episodi dell'undicesima stagione sono già disponibili sulla piattaforma streaming Discovery+ dallo scorso 6 settembre ma verranno trasmessi in chiaro su Real Time a partire da mercoledì 13 settembre per sei settimane. Ma chi sono i sei protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2023?

Sonia e Alberto

La prima coppia è composta da Sonia, 27 anni designer di Faenza e Alberto, 28 anni, osteopata di Nova Milanese con la passione per i dj set. Lei è spesso stata attratta dai "bad boy", mentre lui è alla ricerca dell'amore perfetto. Secondo gli esperti le loro differenze possono riservare sorprese.

Gianna e Juanchi

La seconda coppia è composta da Gianna, 28 anni, impiegata in un ufficio risorse del personale, originaria di Eraclea in provincia di Venezia, e Juanchi, 35 anni, operaio originario della Repubblica Dominicana. Lei ha alle spalle una relazione complicata, che la porta a diffidare degli uomini. Lui è l'unico della sua numerosa famiglia a non essere sposato e si definisce un romantico. Riusciranno due culture diverse ad amarsi? E' quello che vogliono verificare gli esperti.

Valentina e Alessandro

La terza coppia è composta da Valentina, 29 anni, di Bergamo che - dopo dieci anni da animatrice nei villaggi turistici - oggi lavora in una agenzia di viaggi e Alessandro, 26 anni, di Milano, che nella vita fa l'analista e programmatore informatico. La coppia sembra essere quella con maggiori differenze e per molti - a giudicare dagli spoiler - per loro l'esperimento sembra essere destinato a fallire in partenza.