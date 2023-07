"Mi daranno un calcio...". Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?

La rivoluzione in Rai potrebbe non essere conclusa. Sebbene i palinsesti delle tre reti nazionali siano stati ufficializzati, qualche sorpresa potrebbe ancora esserci soprattutto su Rai Tre. Dopo l'uscita di scena di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer (con Mauro Corona al seguito), un altro volto storico potrebbe imboccare la porta di uscita e il nome è quello di Federica Sciarelli.

Da quasi vent'anni la giornalista è il volto della popolare trasmissione Chi l'ha visto e quasi ogni anno si sono rincorse le voci di un suo possibile addio. Era accaduto nel 2020 quando la Sciarelli aveva confessato a Storie Italiane: "Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela ". Poi, però, è sempre rimasta. Ma mai come quest'anno l'ipotesi è diventata concreta dopo gli addii clamorosi delle ultime settimane e l'arrivo di nuovi volti in rete.

Le parole di Federica Sciarelli

A chiarire la situazione è stata Federica Sciarelli, che nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Oggi ha parlato della sua posizione in Rai e del suo futuro alla guida del format, che dal 2004 indaga su persone scomparse e delitti di cronaca. " Chi l'ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: 'Sciarelli, non è che può restare un altro anno?", ha dichiarato la giornalista al settimanale di attualità, rivelando: "Quando farò il 5% mi daranno un calcio ".

La sua permanenza in Rai non è dunque in discussione e la conduttrice si appresta a tornare dietro al bancone di Chi l'ha visto con professionalità: " A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei". Difficile digerire, però, l'uscita di scena di colleghi che da anni lavoravano in rete al suo fianco: "A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete ". E la conferma del suo ritorno in video in prima serata a partire dal prossimo settembre è arrivata dalla recente presentazione dei palinsesti Rai avvenuta a Napoli.