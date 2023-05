"Mi ha detto di fare...". La rivelazione choc di suor Cristina contro Helena all'Isola dei Famosi

All'Isola dei famosi non è solo la fame a fare perdere la testa ai naufraghi. Sin dal suo sbarco a Cayo Cochinos, Helena Prestes ha messo a dura prova i nervi dei compagni di avventura. La modella è stata accusata più volte di essere una manica del controllo e di volere mettere bocca su tutto ciò che succede a Playa Tosta. Per molti, la modella brasiliana starebbe recitando un ruolo davanti alle telecamere tanto che prima Cristina Scuccia poi gli altri hanno preso le distanze da lei, soprattutto per l’aggressività con la quale Helena si sarebbe approcciata a Corinne poche ore prima della puntata serale.

Durante la diretta di lunedì sera sono venuti a galla alcuni episodi inediti con protagonista proprio Helena e a rivelarli è stata l'ex suora di The Voice. Giunta in confessionale, Cristina ha seguito la linea di altre Chicas come Pamela, Alessandra dei Jalisse e Corinne che si erano lamentate proprio della Prestes e ha fatto una singolare rivelazione su un patto che Helena avrebbe voluto stringere con lei per ottenere i consensi del pubblico.

La rivelazione di Cristina su Helena

In Palapa, poco prima delle nomination, Cristina Scuccia ha parlato del suo iniziale rapporto con la modella brasiliana cominciato con una bella sintonia e poi trasformatosi in scontro e continue discussioni. “ Abbiamo iniziato il percorso insieme, operativamente parlando ci troviamo molto bene, poi ho iniziato a percepire cose che non mi piacevano, un po' delle tattiche”, ha confessato a Ilary Blasi la Scuccia prendendo di fatto le distanze dalla collega naufraga e nominandola al televoto. Poi l’ex suora ha sganciato la bomba: “Mi ha detto ‘Facciamo un’amicizia perché questo in TV funziona’. Per me se nasce un’amicizia nasce spontaneamente. A me queste cose non interessano ”.