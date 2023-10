"Mi ha tirato uno schiaffone". La replica di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano

Continua la soap-opera degli ormai ex “Basciagoni”. Stiamo parlando della coppia più chiacchierata del momento, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, ormai da diversi giorni, sono al centro del gossip per la fine della loro storia d’amore e stanno fornendo le loro diverse versioni dei fatti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Così, nella puntata di ieri, l’ex gieffina è stata nuovamente nello studio di Canale 5 per replicare alle parole di Alessandro Basciano. Inutile dire che - ancora una volta - le due versioni non coincidono.

La reazione all’intervista di Alessandro Basciano

“Ero sicura, conoscendolo, che lui non sarebbe venuto qui dicendo di aver sbagliato” , sono queste le parole con cui Sophie ha iniziato la sua lunga intervista sottolineando di aver scelto di tornare nello studio della Toffanin nonostante le critiche per correttezza: “Sono qui per una questione di correttezza e coerenza, facciamo questo, siamo nati sotto le telecamere, ci chiedono. Sono stati toccati tre, quattro tasti delicati, non posso permettere che io possa passare per la cattiva, che magari non gli faccio vedere la bambina, perché non lo accetto” . Rispondendo subito alle lacrime del suo ormai ex compagno l’influencer ha risposto con molta schiettezza: “Io sono innamorata di questa persona, io l'ho amato e lo amo da morire, quel pianto non mi fa effetto, perché ne ho visti tantissimi, tante volte ho preso decisioni, piangeva e io pensavo povero e dicevo, riproviamoci, ma io quante volte ancora lo devo fare?” .

Il presunto tradimento ad Ibiza

Naturalmente, è stato affrontato l’argomento più spinoso che poi avrebbe portato la Codegoni a prendere la decisione definitiva di mettere un punto alla loro storia: il presunto tradimento del deejay ad Ibiza con una ragazza con la quale aveva avuto un flirt prima di entrare al Grande Fratello (dove poi avrebbe conosciuto Sophie).“ Nel momento in cui l'ho scoperto ha cambiato almeno 15 versioni, a seconda di chi parlava. Poi mi sono arrivate tutte le cose, lei mi scrive, mi racconta tutto, mi manda questa foto dalla quale può sembrare che lei sia entrata nella stanza, mentre erano in villa. Ma io ho un video che è forte da vedere, perché è una situazione per la quale dici ‘mamma mia’, io non ne parlo con tristezza perché come puoi dire ancora che io sto mentendo, allora io sbagliavo ad avere occhi solo per lui, a dare attenzioni solo a lui” , ha spiegato Sophie. Tuttavia, ha continuato l'influencer: “Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e non lo perdono, perché è tanto altro” . Proprio a questo proposito, la Codegoni ha voluto specificare cosa significhi per lei il tradimento: “Il tradimento per me non è solo fisico, il fatto di andare a letto con qualcuna, ma tanto altro, è organizzare tre giorni a Ibiza, ho i messaggi del manager in cui si organizzavano. Quello che dico è hai 34 anni prenditi le tue responsabilità, dimmi ‘Sophie ho sbagliato’, l'avrei apprezzato mille volte di più” .

La replica alle accuse di plagio

Alessandro Basciano nella scorsa puntata di Verissimo aveva spiegato alla conduttrice che la decisione di Sophie di chiudere definitivamente la storia con il padre di sua figlia fosse legata all’influenza di terze persone, come per esempio proprio la madre della Codegoni. A questo proposito, Sophie ha risposto: “Per lui, mia mamma mi plagia, io ho sempre detto che ho una testa funzionante e pensante, se io ho deciso che voglio fare una famiglia con te, per me sarai giusto per sempre. Ad un certo punto ci fu un episodio in cui lui mi disse una cosa brutta e mia madre lo chiamò e gli disse ridimensionati e per telefono disse spero che Sophie ti lasci, ho sempre visto questa competizione, diceva che mia madre veniva prima di lui. Mia madre per me è intoccabile, mi ha dato la vita, ed è grazie a lei che possono vivere quello che vivo. Nonostante tutto lei gli ha sempre aperto le porte, ma è la mia mamma, farà sempre di tutto per me” . E ancora, nel corso della sua intervista, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva raccontato che Sophie si fosse affidata ad una cartomante che le avrebbe anticipato la loro separazione e, dunque, Sophie ha replicato: “È vero, mi sono fatta fare le carte due volte nella mia vita, per gioco, se avessi dovuto credergli allora dovevo lasciarlo al nono mese quando mi hanno detto che mi tradiva. La differenza è che mentre io mi facevo fare le carte, tu ti facevi le altre” .

La risposta alle lacrime di Alessandro

È a questo punto che la padrona di casa le mostra nuovamente le lacrime di Basciano, ma anche in questo caso la Codegoni ha risposto prontamente: “Non sono insensibile, non sono cattiva, non piangevi quando eri con un'altra, io piangevo, quando mi è arrivato tutto ero con il mio papà, mi è venuto un attacco di panico, sono crollata a terra, non hai pensato a questo quando facevi tutte le tue cose, non hai pensato a noi” . Poi sull’ipotesi di rivederlo afferma: “Non è il momento di rivederlo, perché conosco me e conosco lui, so che se lo vedo mi destabilizza, io so come vivevamo noi la nostra relazione. Lui era contento quando il lavoro era come voleva lui, mi chiamano in un ambiente in cui c'erano tutti uomini, non vai” .