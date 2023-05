"Mi piacciono le donne? Non voglio etichette, sono libera". La nuova confessione dell'ex suor Cristina

All'Isola dei famosi l'ex suor Cristina sta compiendo una vera e propria trasformazione. Da pudica e riservata alla vigilia dello sbarco in Honduras a disinibita e loquace sulla sua vita privata a oltre un mese di distanza dall'inizio del reality. Le ultime confessioni fatte a Playa Tosta, dove ha ammesso di essere innamorata di una persona conosciuta in Spagna dopo l'addio ai voti, sono l'ultima tappa del grosso cambiamento, che l'ex monaca sta compiendo davanti alle telecamere. E nelle scorse ore, complice la curiosità di Marco Mazzoli, Cristina Scuccia si è lasciata andare a nuove importanti rivelazioni.

Cristina Scuccia fidanzata

Assecondando il gioco di Marco Mazzoli, che oltreoceano sta portando avanti la sua "Radio Isola", l'ex suor Cristina ha parlato apertamente della sua attuale situazione sentimentale: " Hai saputo che sono fidanzata? C'è una persona che mi aspetta fuori". Consapevole della curiosità del pubblico circa l'orientamento sessuale della siciliana, lo speaker radiofonico ha provato a incalzare la naufraga: " Io a un certo punto pensavo che ti piacessero le donne, non ci sarebbe niente di male". E Cristina Scuccia non si è tirata indietro, anzi. "Nel caso, non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della vita in cui di etichette non ne voglio", ha confessato la siciliana, concludendo: "Visto che ne ho già avuta una bella grossa, ora sono libera e felice ". Con le sue parole, l'ex suora sta alimentando - di fatto - le voci secondo le quali lei sarebbe pronta a fare coming out proprio sull'isola prima che il programma giunga al termine.

Il desiderio di maternità