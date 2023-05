"Di lei mi manca tutto". La confessione di Cristina Scuccia sul suo nuovo amore

Alla fine, Cristina Scuccia lo ha ammesso: a Madrid c'è una persona che l'aspetta. Una persona - senza rilevare se uomo o donna, per ora - che l'ex suora ha confessato è molto importante per lei, tanto da farle parlare addirittura di "amore". L'inattesa confessione è arrivata durante una chiacchierata con Helena, prima che la modella venisse eliminata dal gioco. Le due stavano riposando all'ombra, quando l'ex monaca ha ammesso di vivere un momento di grande debolezza, che l'ha portata ad aprirsi completamente: " Mettiamola così, ho conosciuto una persona però non c'entra niente con la mia uscita dal convento" .

Nel raccontare cosa sta vivendo in questo momento, Cristina ha messo le mani avanti specificando che la persona con la quale si sta frequentando non è stata la causa dell'addio ai voti. " Ci conosciamo da pochissimo, ho conosciuto questa persona a Madrid", ha rivelato la siciliana a Helena, proseguendo: " È entrata in punta di piedi nella mia storia, sapendo del mio passato e senza forzarmi. È una persona a cui tengo tanto e che qui sto capendo che è molto importante ".

Le parole di Cristina all’Isola

In confessionale, al riparo da occhi e orecchie indiscrete, l'ex suor Cristina si è lasciata andare ulteriormente, rivelando di provare forti sentimenti per la persona che la aspetta a Madrid: " Di questa persona mi manca tutto. Stare insieme, andare a mangiare sushi, mi mancano un sacco di cose. Oh, l'amore è bello e per quanto io lo stia comprimendo, qua esce fuori ". L'identità della persona, che è riuscita a fare battere il cuore alla Scuccia, rimane però segreta. Cristina non ha fornito indicazioni per capire se si tratta di un uomo o una donna, alimentando di fatto l'indiscrezione sulla sua presunta omosessualità.