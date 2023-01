Addio a Annie Wersching. A 45 anni scompare la star di "The Vampire Diaries"

I fan piangono la scomparsa di Annie Wersching. L'attrice americana, che ha partecipato a serie tv amatissime dal pubblico come " The vampire diaries ", " Streghe ", Cold Case " e " Bosch" si è spenta nella sua casa di Los Angeles a soli 45 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. La diva, popolare interprete di numerose serie televisive e protagonista di film cinematografici di successo, lascia il marito, l'attore comico Stephen Full, e i tre figli Freddie, Ozzie e Archie.

" Oggi c'è un buco oscuro nell'anima di questa famiglia", ha scritto Full sui social network, annunciando la morte della moglie: "Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava la meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che sia l'avventura a trovarci, ci diceva di trovarla. E noi lo faremo ".

La lotta contro la malattia

Nel 2020 le venne diagnosticato un cancro, ma Annie Wersching non ha mai rivelato la natura del tumore, mantenendo privata questa difficile parte della sua vita. Nonostante la malattia, l'attrice ha continuato a lavorare a serie tv e cinema anche durante le terapie e i colleghi la ricordano provata ma felice mentre girava le scene di uno dei suoi ultimi lavori "Star Trek: Picard", dove interpretava il ruolo della Regina Borg. La Wersching era riuscita a tenere lontana la sua battaglia per la vita anche dai social network, dove condivideva la sua vita e i suoi progetti lavorativi senza lasciare trapelare niente. L'ultimo post Instagram risale all'agosto scorso. Poco dopo le sue condizioni sono peggiorate fino all'epilogo più triste.

Una carriera tra tv e cinema

Nata nel Missouri nel 1977, Annie Wersching esordisce a 25 anni in serie cult come "Streghe" e "Cold case" con ruoli minori. La sua grande opportunità arriva nel 2007 quando ottiene il ruolo di Amelia Joffe nella soap americana "General Ospital" mentre due anni dopo affianca Kiefer Sutherland nella serie tv di successo "24" dove interpretava l'agente speciale dell'FBI Renee Walker. E poi ancora ruoli di rilievo in "Runaways", "Bosch" e "The Vampire diaries", dove vestiva i panni della defunta madre dei fratelli Salvatore, Paul Wesley e Ian Somerholder. Anche il cinema ha dato visibilità a Annie Wersching con ruoli drammatici e dark in "La matrigna quasi perfetta", "L'altra madre", "L'assassina dagli occhi blu" e persino "Una settimana da Dio", dove recitò al fianco di Jim Carrey. Fino all'ultimo impegno in "Star Trek: Picard".