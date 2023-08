Morta conduttrice di Telenorba, Daniela Mazzacane aveva 59 anni

Lutto a Telenorba per la prematura scomparsa della giornalista Daniela Mazzacane, popolare volto del tg dell'emittente barese. La giornalista, 59 anni, è morta al termine di una lunga malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia del decesso è stata data dai colleghi di Telenorba, che attraverso i canali ufficiali dell'emittente le hanno dato l'ultimo saluto.

" Addio a Daniela Mazzacane giornalista e conduttrice di Telenorba. Ci stringiamo tutti al dolore dei familiari. R.I.P. Daniela che la terra ti sia lieve ", hanno scritto su Instagram i colleghi, annunciando la sua scomparsa. A Telenorba, la Mazzacane lavorava da venticinque anni alla guida di Tg Norba delle 7,30 insieme al direttore Vincenzo Magistà e Tg Prima, rubrica di costume e spettacolo, che lei stessa aveva ideato e curato. L'emittente le aveva affidato anche la conduzione del programma Pomeriggio Norba ma, a causa dell'insorgere della malattia, la giornalista era stata costretta ad abbandonare questo impegno per sottoporsi alle cure.

Il ricordo dei colleghi di TeleNorba

Sul sito ufficiale dell'emittente, i colleghi hanno voluto ricordarla felice e amabile come era sempre stata con tutti. " Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola", si legge nella nota affidata al web: "Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva. Era un raggio di sole che purtroppo si è spento troppo presto" . La giornalista e presidente dell'associazione Donne di Puglia lascia il marito e le due figlie Donatella e Francesca. Daniela Mazzacane era molto attiva sui social network in particolare Instagram, dove ha continuato a pubblicare foto e video della sua vita fino a quattro settimane fa, quando la sua salute si è aggravata.

Un libro su di lei e l'intervista con Marzullo