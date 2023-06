"Non è proprio un angioletto...". Corinne smaschera Cristina Scuccia

La finale dell'Isola dei famosi si avvicina e c'è già una naufraga che ha strappato il pass per la finalissima: Pamela Camassa. Nell'ultima diretta serale Pamela e altre concorrenti si sono giocate la possibilità di arrivare in finale attraverso una serie di prove fisiche, dove si è messa in mostra anche l'ex suor Cristina. Quest'ultima ha superato Alessandra dei Jalisse in una sfida in acqua, che ha messo entrambe a dura prova, ma quando la Scuccia ha trionfato, Corinne Clery ha sganciato la bomba su di lei: " Non è proprio un angioletto ".

Tutto è nato dal commento fatto da Vladimir Luxuria al termine della prova tra Cristina e Alessandra. " Questa è la puntata angeli o diavoli, Cristina contro Helena. L'angioletto e la diavolessa ", ha detto l'opinionista, mentre l'ex monaca siciliana commentava la prova appena conclusa parlando di fatica e determinazione. A quel punto, Ilary è tornata in studio per consentire a Alessandra dei Jalisse di riprendersi dal brutto attacco di panico avuto durante la gara e Corinne Clery è intervenuta, riferendosi alla siciliana, con la quale sull'isola ha avuto un rapporto altalenante.

Corinne Clery, cosa ha detto su Cristina