Rkomi si dichiara alla concorrente di X Factor: "È scattato qualcosa"

Ci voleva un gossip per dare uno sprint a X Factor. L'ultima edizione del talent musicale di Sky è apparsa un po' in affanno in termini di ascolti, ma il feeling nato nel backstage tra un giudice e una cantante sta catturando l'interesse del pubblico. Il video della dichiarazione di Rkomi a Beatrice Quinta, cantante nel team di Dargen D'Amico, è diventato virale in rete e da ore sul web non si parla d'altro.

La trasmissione di Sky è entrata nel vivo e i talenti si stanno sfidando a colpi di cover e inediti in vista della finale in programma per l'8 dicembre. Tra i concorrenti c'è anche Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, cantautrice palermitana, scelta da Dargen D'Amico per la sua squadra. La 23enne, eclettica e talentuosa, ha messo in mostra le sue doti artistiche e canore e ha attirato l'attenzione dei giudici e in particolar modo di Rkomi. Il rapper milanese sembra avere preso letteralmente una sbandata per la siciliana e negli scorsi giorni si è praticamente dichiarato.

A svelare quanto successo nel backstage del talent è stato un filmato condiviso sulla pagina Twitter ufficiale di X Factor. " Sono un po' imbarazzato", esordisce nel video Rkomi davanti a Beatrice, proseguendo: "Ieri mentre ti esibivi, quando ci siamo guardati, è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti se per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte" . Il giudice ha fatto riferimento alla performance andata in onda mercoledì, nella quale Beatrice si è esibita sulle note del suo inedito "Se$$o". Durante il live, la cantante si è avvicinata al bancone dei giudici e ha rivolto sguardi di fuoco all'indirizzo del rapper, tanto da spingerlo a chiarire.