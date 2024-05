"Non uso il c...", "Non starò zitta". Scontro tra Vladimir Luxuria e Benigno

Ascolta ora: ""Non uso il c...", "Non starò zitta". Scontro tra Vladimir Luxuria e Benigno"

Nonostante la squalifica dal reality - e le prove trasmesse in tv a giustificare la sua eliminazione - Francesco Benigno non smette di fare polemica con la produzione de L'Isola dei famosi. Sui social network l'attore ha intrapreso una vera e propria battaglia denigratoria contro il programma con post e commenti che, nelle ultime ore, sono sfociati addirittura nelle offese. E a farne le spese è stata la conduttrice del programma, Vladimir Luxuria.

Il post di Benigno sull’Isola

Al termine dell'ultima puntata de L'Isola dei famosi, Francesco Benigno ha commentato la diretta su Instagram, utilizzando toni sarcastici e pungenti contro la trasmissione. "Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due c0glioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras [cosa mai successa, ndr], anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro Guadagno ha deciso di andare lui sull'Isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie", ha scritto sul web l'attore, riferendosi all'ultima puntata del reality. Il suo commento, corredato da una foto di Luxuria in bikini, ha scatenato i fan della trasmissione, che sono tornati a criticarlo per l'atteggiamento avuto in Honduras e per ricordargli i motivi della sua esclusione. "Stai scherzano? Pensa a ciò che hai fatti tu sull’Isola", ha scritto un utente e Benigno ha replicato: "E chi scherza, mica ho postato un fotomontaggio, è farina del suo sacco che trovi su internet tranquillamente, semmai sei tu e qualcuno ancora che si pensa che io debba dare della signora ad un uomo in tutti i sensi perché indossa vestiti da donna”.

Le offese e la reazione di Luxuria

Quando qualcuno, però, lo ha criticato sul personale, Benigno ha avuto una reazione smodata e ha iniziato a offendere Luxuria. "Hanno fatto male a riesumarti", ha scritto un utente su Facebook, e l'attore ha perso letteralmente la testa: "Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anche io i coglioni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati non uso il culo io".

Le offese di Francesco Benigno hanno ben presto fatto il giro del web e sono arrivate all'attenzione di Luxuria che, indispettito per i toni e i termini, ha tuonato: "Non me ne starò zitta".

La conduttrice ha condiviso il commento offensivo di Benigno sui suoi canali social, facendo intuire che a questo potrebbero fare seguitoall'indirizzo dell'attore siciliano.