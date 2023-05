"Non è stato bene...". Ennesimo malore all'Isola dei Famosi: paura per Paolo Noise

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di un mese eppure in Honduras gli imprevisti sembrano essere all’ordine del giorno; infatti, proprio poche ore fa, è arrivata la notizia dell’ennesimo malore di uno dei naufraghi. Questa volta, il protagonista è Paolo Noise, della tribù degli Accopiados che - insieme al compagno d’avventura Marco Mazzoli - dall’inizio di questa edizione ha regalato un pizzico di leggerezza e una buona dose di “pepe” al reality.

Il malore di Noise

Si tratterebbe di un piccolo malessere dovuto alla fame e alla stanchezza accumulata in questi giorni; Paolo si sarebbe sentito male e per questo, sarebbe stato soccorso subito dai medici per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. A chiarire la situazione ci ha pensato l’amico e collega della trasmissione radio Lo Zoo di 105, Fabio Alesi. L’allarme sarebbe partito questa mattina proprio sul gruppo telegram della trasmissione che Mazzoli conduce insieme a Noise: "Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell'Isola”, recitava il messaggio pubblicato sulla chat. Alesi ha poi cercato di fare chiarezza nel corso della diretta quotidiana del programma di Radio 105: “Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica”. A quanto riferito dal conduttore, dunque, non si tratterebbe di nulla di preoccupante, ma semplicemente di un piccolo mancamento dovuto alle condizioni honduregne. Al momento non si sa ancora nulla con certezza, forse a fare chiarezza sarà il daytime che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Alesi ha quindi aggiunto: "Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose".

Gli altri malori e infortuni all’Isola dei Famosi

Un’edizione appena partita, ma che sembrerebbe essere un pochino “sfortunata” considerando che in breve tempo in molti sono stati colti da infortuni o malori; sin dai primi giorni del reality, la modella Helena Prestes ha manifestato un malore nella notte a causa di un’intossicazione alimentare; anche la showgirl Nathaly Caldonazzo in questi giorni non è stata bene suscitando anche le polemiche del web a causa della sua eccessiva magrezza; e ancora, come se non bastasse, anche Fiore Argento è stata colpita da un masso alla schiena che l’ha portata a discutere animatamente con la Prestes. Infine, non solo malesseri, ma anche abbandoni a causa delle precarie condizioni di salute. Proprio nella puntata di lunedì scorso, è stato annunciato che la giovanissima miss Claudia Motta è stata costretta ad abbandonare a seguito di una brutta caduta sugli scogli. Stesso destino per il conduttore Marco Predolin che dopo essere stato eliminato dal gioco era finito sull’isola di Sant’Elena, ma anche per lui cattive notizie, dal momento che Alvin ha annunciato che per motivi di salute ha dovuto lasciare l’Honduras e fare rientro in Italia.