Il malore di Nathalie, l'infortunio di Claudia. Cosa sta succedendo all'Isola dei famosi

A poche ore dalla terza diretta (in programma martedì 2 maggio), l’Isola dei famosi comincia a perdere pezzi a causa di malori e infortuni. Il triste destino dei naufraghi, costretti a fare i conti con la fame, le intemperie e gli incidenti di percorso, incomincia a mietere vittime. Tra queste ci sono Nathalie Caldonazzo e Claudia Motta.

Il malore di Nathalie Caldonazzo

La prima a dovere ricorrere alle cure mediche è stata la showgirl. Nelle scorse ore la Caldonazzo ha avuto un mancamento ma le immagini non sono state trasmesse nel day time. Cosa è successo su Playa Tosta lo si è appreso da un video circolato sul web (e poi cancellato), nel quale si vede Nathalie a terra, sofferente ma circondata dai compagni di avventura e dai medici. Cosa sia successo non è chiaro, ma nei filmati circolati sui social network diverse ore dopo l’accaduto, la showgirl è apparsa di nuovo insieme agli altri naufraghi, facendo rientrare la preoccupazione dei fan. Ma questo non ha impedito al popolo dei social di puntare l'attenzione sull’eccessiva magrezza di Nathalie Caldonazzo, giudicata inadatta per partecipare un reality, nel quale si patisce la fame.

L'infortunio di Claudia Motta

È andata peggio invece a Claudia Motta. La giovanissima Miss Mondo Italia ha dovuto abbandonare momentaneamente la spiaggia per sottoporsi a una serie di accertamenti medici a causa di una brutta caduta. La naufraga si trovava sugli scogli quando, per colpa di una pietra molto scivolosa, è caduta battendo violentemente il fondoschiena e un braccio. Il forte dolore ha fatto preoccupare lei e la produzione, che ha così deciso di fare arrivare sull'isola una lancia per trasportare Claudia alla base e sottoporla a ulteriori visite approfondite. Notizie sulle sue condizioni di salute dovrebbero dunque arrivare nel corso della puntata del 2 maggio.

Cosa succederà nella prossima puntata

Sulle spiagge bianche dell'Honduras non va meglio per gli altri concorrenti. Una tempesta improvvisa, le continue liti e incomprensioni e l'arrivo di un nuovo provvedimento disciplinare stanno rendendo difficile la convivenza tra i naufraghi. Martedì sera, nel corso della nuova puntata in prima serata, ci saranno diversi punti da affrontare e su Playa Tosta sbarcherà anche la sorella di Fiore Argento. L'attrice Asia Argento si è detta pronta a dirne quattro a chi ha messo in cattiva luce Fiore. Ci saranno dunque scintille tra la figlia di Dario Argento e Helena Prestes, colei che ha avuto più discussioni con Fiore dallo sbarco sull'Isola.