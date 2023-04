“Vattene pescivendola”: scoppia la lite all’Isola dei Famosi 2023

All’Isola dei Famosi sembrerebbe davvero non esserci pace. Non è trascorsa nemmeno una settimana dall’inizio del reality eppure sta succedendo di tutto: dal provvedimento disciplinare, al comunicato bruciato, dai primi malcontenti, al primo malore di una naufraga. Insomma, non ci manca proprio nulla. È di poche ore fa, infatti, lo scontro molto acceso tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo che ha visto volare parole molto grosse.

Lo scontro

Ad accendere la miccia – dalle immagini mostrare nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, 21 aprile – è stato un grosso serpente, un boa rosa per l’esattezza. In particolare, l’attrice Corine Cléry si sarebbe presa davvero un grosso spavento dopo averne visto uno. È a questo punto che è intervenuto Alessandro Cecchi Paone chiedendo alla Tribù delle Chicas di mantenersi lontana dalle rocce così da tenere distanti anche i serpenti. Il consiglio del divulgatore scientifico, però, pare non essere stato apprezzato da una delle naufraghe più agguerrite in Honduras, Nathaly Caldonazzo, che ha subito fatto intendere di non essere molto convinta della teoria di Cecchi Paone. Quest’ultimo si è inasprito immediatamente e a nulla sono serviti i tentativi di Corinne Cléry di placare l’animo del giornalista, molto infastidito dai comportamenti della Caldonazzo. “Il serpente ha bisogno di calore e quindi starà fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare”, ha esordito Cecchi Paone, “Porca miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Spostatevi voi del suo gruppo più lontano dalle rocce. I serpenti stanno attaccati alle rocce e agli alberi” ha continuato. Ma non è finita qui, infatti, il divulgatore scientifico ha urlato contro Nathaly insinuando che lei stesse dicendo delle stupidaggini: “E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose”. Infine, la definisce pescivendola: “Vattene pescivendola vai”, e poi rivolgendosi a Corinne dice: “Vedi tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.

La reazione di Nathaly Caldonazzo

Naturalmente la Caldonazzo non le ha mandate di certo a dire. D’altronde, anche al Grande Fratello Vip, aveva mostrato di avere una grande personalità e di fronte alle dure parole di Cecchi Paone non poteva rimanere in silenzio. Secondo la showgirl, infatti, Alessandro avrebbe un grosso problema con le donne e così ha affermato: “Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io” – poi Nathaly ha rincarato la dose – “Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato. Ma tu sei un gran cafone. Mi dai anche della pescivendola. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto”.

Insomma, sono scoppiate delle scintille in Honduras e sono volate parole molto forti. Bisognerà vedere se nella puntata di lunedì si ritornerà sull’argomento e se Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone raggiungeranno una tregua per la serenità del gruppo.