"Ora la voglio fuori". Cosa succede tra Helena Zeudi, quasi amanti al Grande Fratello

I seguaci del Grande fratello avevano sperato che tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes potesse nascere una relazione. Le due ragazze sono state subito "shippate", come si dice in gergo, dai fan della trasmissione, che avrebbero voluto vedere una relazione omosessuale tra donne nella Casa. Da anni ci sperano ma pare puntino sempre sui cavalli sbagliati. Non che sia necessario che si crei questa situazione ma secondo le logiche di alcuni telespettatori da social questo potrebbe dare più "hype" (si dice così) ai loro post su X.

Ormai molte delle dinamiche si sono ridotte a questo e gli stessi concorrenti sembrano particolarmente interessati a quanto accade sui social. Detto questo, come accennato in precedenza, tra l'ex Miss Italia e la modella brasiliana non ci potrà essere nessuna relazione/storia/interessamento romantico. Sia perché Helena sembra ormai stabilmente impegnata in una relazione con Javer Martinez, sia perché tra le due non corre più buon sangue. Per usare un eufemismo.

Helena e Zeudi non si sopportano, non riescono più ad avere un rapporto ed è un continuo sparlare l'una dell'altra con gli altri concorrenti. La più agguerrita sembra essere la brasiliana, secondo la quale la sua ex amica, in vista della finale, starebbe disperatamente cercando un appiglio in questo o in quel coinquilino per assicurarsi un posto tra i papabili vincitori. Per questo motivo Helena, confidandosi con i coinquilini, ha affermato di volere Zeudi fuori dalla Casa. " Lei ha detto a Lorenzo che vorrebbe arrivare in finale con me, ma a quale scopo? Io non ho problemi, io nomino. Perchè le persone così le voglio fuori. A me piacciono le persone con cui posso confrontarmi, posso dibattere, perché mi piacciono le persone che hanno carattere ", ha detto la brasiliana parlando con Javier, Federico, Amanda e Maxime e alludendo a una possibile incomprensione di Zeudi del loro rapporto fin dall'inizio.

Di contro, la napoletana ha fatto un discorso molto simile su Helena durante una conversazione con Chiara Cainelli, con la quale sembra essere diventata migliore amica in questi ultimi giorni.

Secondo lei la brasiliana continuerebbe ad attaccarla per avere la clip in puntata e mette in dubbio che prima possa esserci stata un'amicizia sincera: anzi, secondo l'ex miss Italia avrebbe pianificato tutto per una strategia di gioco, accusandola anche, nei giorni precedenti, di aver preso in prestito le dinamiche che, in passato, avevano interessato il pubblico nell'amicizia tra(amica di Helena) e