"Parlerà di Totti o di Bastian?". Cresce l'attesa per Ilary Blasi a Verissimo

Ilary Blasi è pronta a rilasciare la sua prima intervista televisiva dopo la rottura con Totti. Ufficialmente andrà a Verissimo per parlare della nuova edizione dell'Isola dei famosi (al via lunedì 17 aprile). Ufficiosamente dovrebbe rispondere anche alle domande sulla sua crisi matrimoniale o, quanto meno, sulla sua nuova vita al fianco di Bastian Muller, l'uomo che ha preso il posto di Francesco Totti nel suo cuore. Di sicuro domenica 16 aprile, la conduttrice sarà protagonista indiscussa del pomeriggio di Canale 5 e l'attesa è alta.

Il dubbio di molti, però, è uno: risponderà alle domande scomode? L'ultima volta che Ilary Blasi si era seduta di fronte a Silvia Toffanin - poco più di un anno fa - lo aveva fatto per smentire le voci di una crisi con il Pupone. Con forza e decisione, la conduttrice aveva rispedito al mittente pettegolezzi e illazioni, finendo smentita pochi mesi dopo (era l'11 luglio) con l'annuncio del divorzio. Lecito dunque chiedersi se tornerà sull'argomento. " Chissà se parlerà di Totti", ha scritto sotto al post Instagram di Verissimo un'utente, insinuando il dubbio che Ilary possa non toccare il tema Totti - Noemi. Opinione condivisa da altri utenti dei social network: "Secondo me non farà menzione di Totti e compagnia bella! Si limiterà a parlare dell'Isola. Lei è fatta così, non specula sulle situazioni" .

Parlerà di Totti e Bastian?

Fare finta di niente, però, sarà impossibile e Silvia Toffanin non si farà sfuggire l'occasione, nonostante l'amicizia che lega le due, di indagare sugli ultimi dodici mesi vissuti da Ilary Blasi tra gossip, storie di Rolex e borsette trafugate, tribunali e il nuovo amore. Ma c'è chi è pronto a scommettere che la romana non renderà "pan per focaccia" all'ex coniuge, che lo scorso settembre affidò al Corriere un'intervista al vetriolo. " Lei è stata in silenzio fino adesso, mandando giù con dignità l'intervista di Totti e le dichiarazioni infamanti di Nuccitello e penso che per il bene dei suoi figli non rilascerà brutte dichiarazioni sul loro padre ", ha ipotizzato un utente su Instagram.

L'approccio della Blasi all'intervista potrebbe dunque essere più diplomatico del previsto, ma Ilary potrebbe sorprendere i telespettatori, magari con qualche confessione privata sulla nuova relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Di domande ce ne sarebbero da fare tante, tantissime ma il reality in Honduras rimane il tema centrale dell'intervista. Su questo non ci sono dubbi. Per il momento dalla redazione di Verissimo tutto tace. Le anticipazioni dell'intervista, che di norma vengono pubblicate il giorno prima delle interviste, non ci sono e l'attesa per l'ospitata della conduttrice dell'Isola dei famosi 2023 cresce di ora in ora.