"Una cosa schifosa". Ora Ilary Blasi non usa giri di parole

L'intervista di Ilary Blasi a Verissimo era la più attesa della domenica pomeriggio di Canale 5. La conduttrice torna alla guida dell'Isola dei Famosi, ma da Silvia Toffanin ha parlato principalmente della presunta crisi con Francesco Totti. Chi pensava, però, che nel salotto televisivo Ilary avrebbe fatto il grande annuncio sulla fine del suo matrimonio ha dovuto ricredersi.

Per parlare del gossip più chiacchierato degli ultimi anni, Silvia Toffanin è partita da una battuta che Ilary Blasi aveva fatto nel corso dell'ospitata nel programma della Hunziker, Michelle Impossible. " Io se non pubblico una foto sui social per una settimana sembra che sto in crisi con Francesco ", ironizzò la conduttrice dell'Isola. E una settimana dopo proprio per una foto non postata (e da un'altra scatta allo stadio) si è scatenata la bufera mediatica.

" Sono stata lungimirante" , ha scherzato la Blasi, quando la padrona di casa le ha chiesto cosa ci fosse di vero nella notizia sulla crisi matrimoniale. Niente. " Si è parlato tanto e troppo. C'è stato un accanimento mediatico nei nostri confronti e nei confronti della mia famiglia. Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai nostri figli, che sono grandi". La preoccupazione di Ilary e Francesco non è stata, infatti, per la fake new - così l'ha definita la Blasi - uscita su tutti i giornali, ma per la reazione dei tre figli che, inizialmente, hanno creduto che i genitori fossero davvero in crisi: "Ci hanno chiesto perché i giornali scrivessero quelle cose e noi gli abbiamo spiegato tutto ".

Non è la prima volta che la coppia finisce al centro dei gossip per una presunta crisi. Lo ha fatto notare la stessa Ilary Blasi durante l'intervista, ma questa volta secondo la moglie di Totti si è superato il limite: " E' stato vergognoso, schifoso. Tutti hanno dato per certa la notizia e invece hanno fatto una grande figura di merda ". La conduttrice dell'Isola dei famosi - al via lunedì 21 marzo - ha detto non conoscere nessuno degli uomini che secondo i rumor sarebbero stati suoi "amanti" e di non conoscere neppure la fantomatica Noemi, paparazzata allo stadio insieme al marito.

La Blasi ha puntato l'attenzione proprio sulla foto di Francesco con Noemi. " Quella foto allo stadio non mi ha messo dei dubbi. Ci ha dato una certezza, cioè che dietro ci fosse un disegno di qualcuno. Fatta così, in prospettiva, che vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Secondo voi mio marito va a un evento pubblico con l'amante e con il figlio accanto? ". La conduttrice ha spiegato come funzionano in alcuni casi le paparazzate e ha smontato pezzo per pezzo tutte le illazioni sulla presunta crisi: " Dicevano che era l'amante da mesi e non ci sono altre foto? Hanno solamente una foto allo stadio? Poi hanno detto che la smentita era debole. A noi sono sembrate deboli le loro illazioni ".

Ilary Blasi ha dichiarato di avere sofferto non per il gossip, ma per avere visto le sorelle finire in mezzo ai pettegolezzi: " Io non ci sono rimasta male. Sono una persona attenta e intelligente e so come funzionano queste cose. Ma mi ha fatto male vedere finire nella bufera anche le mie sorelle che non c'entrano nulla". Nella lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la conduttrice dell'Isola ha confessato di avere avuto solo un momento di crisi nei vent'anni al fianco di Francesco Totti: "Quando lui ha lasciato il calcio, ma è stata più una crisi sua personale ".