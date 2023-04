"Non vuole gli alimenti, ma...". La mossa di Ilary nel divorzio con Totti

La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è entrata nel vivo, ma una cosa sembra essere certa: Ilary non vuole essere mantenuta. La prima udienza - che si è tenuta in gran segreto il 31 marzo scorso nel tribunale di Roma ed è durata quasi quattro ore - ha aperto di fatto le danze per quella che si annuncia essere una separazione giudiziale di fuoco. I due ex coniugi non concordano su diversi punti - primi tra tutti l'assegnazione della villa dell'Eur e l'affidamento dei figli - per questo l'accordo consensuale fuori dal tribunale è saltato in più di una occasione e ora spetta al giudice mettere nero su bianco le clausole del divorzio. Ma la vera grande novità è che Ilary Blasi ha rinunciato agli alimenti.

Alimenti e figli in affido

Come riportato dal Corriere " attualmente il reddito della Blasi sarebbe superiore rispetto a quello del marito ", per questo la conduttrice dell'Isola dei famosi non avrebbe chiesto per sé alcun assegno di mantenimento. Diverso invece il discorso legato ai tre figli, al loro sostentamento e all'affidamento. Il Pupone e Ilary non cedono sulla gestione del ménage familiare post separazione. I figli dovranno scegliere con chi, tra papà e mamma, trascorrere la maggior parte del tempo e dove. In ballo c'è dunque l'assegnazione della villa dell'Eur, dove i cinque hanno vissuto fino a oggi.

Secondo le ultime voci, Totti non ha intenzione di privare Cristian, Chanel e Isabel della casa dove sono cresciuti, ma si oppone al fatto che nella villa soggiorni anche l'attuale compagno di Ilary, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. L'affidamento chiesto da entrambi rimane comunque quello congiunto e impone a Ilary e Francesco di concordare le decisioni più importanti che riguardano i tre figli. A seconda di dove vivranno principalmente i ragazzi e con chi, poi, il giudice stabilità l'entità dell'assegno per il loro mantenimento. Al giudice spetterà inoltre stilare un calendario delle visite per ciascun genitore e delle modalità di organizzazione di vacanze e festività.

La villa dell'Eur

Nodo cruciale della separazione rimane la villa dell'Eur. Al momento Totti e Ilary si alternano nella casa di famiglia per stare vicini ai figli, ma il giudice della prima sezione civile Simona Rossi dovrà stabilire a chi andrà l'immobile. Una cosa è certa: la maxi-villa non potrà rimanere in condivisione ma rimarrà a uno dei due coniugi, mentre l'altro dovrà lasciarla definitivamente. Le probabilità che Ilary rimanga all'Eur sono maggiori visto che l'ex capitano della Roma vive già con la nuova compagna, Noemi Bocchi, nel superattico a Vigna Clara. Una scelta che potrebbe non piacere all'ex calciatore giallorosso visto la sfuriata, che avrebbe fatto a Ilary perché Bastian ha dormito nel "suo" letto all'Eur.

La seconda udienza

Non è chiaro quando Francesco e Ilary torneranno in tribunale per la causa di divorzio. Mentre il processo per la sparizione di Rolex e borsette griffate prosegue alla luce del sole, il giudice Simona Rossi potrebbe proseguire con la linea di segretezza adottata per la prima udienza. Nel corso della seduta top secret del 31 marzo, il giudice si è riservato il diritto di prendere provvedimenti provvisori entro i prossimi 30 giorni, stabilendo la data della seconda udienza. Poi, quando i legali delle due parti avranno depositato le integrazioni alle memorie difensive, prenderà il via ufficialmente la causa di divorzio. A quel punto si scoprirà anche chi, tra Ilary e Totti (o entrambi), ha chiesto l'addebito della separazione, incolpando l'altro per la fine del matrimonio.