"L'hanno fatto d'urgenza". La rivelazione di Federica Pellegrini sulla nascita della figlia

"Stiamo scoprendo un nuovo livello di felicità". È stata un mix di emozioni, sorrisi e lacrime l'ospitata di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin la campionessa di nuoto ha parlato della sua nuova vita da mamma, svelando di avere avuto un parto lungo e complicato, che l'ha vista finire in sala operatoria prima di poter abbracciare la figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio.

Le difficoltà del parto

Che il parto fosse stato difficile Federica Pellegrini lo aveva svelato il giorno dopo la nascita della primogenita. "Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!", aveva scritto su Instagram la nuotatrice mostrandosi insieme alla figlia e al marito Matteo in ospedale, poche ore dopo il parto. A distanza di alcuni mesi, la Divina ha parlato dell'esperienza nello studio di Verissimo. " Il parto? Sono stati due giorni intensi. È stato un cesareo d'urgenza perché io ho iniziato ad avere le contrazioni, ma tutto era molto indietro", ha raccontato in studio, aggiungendo: "A quarantotto ore dall'inizio delle contrazioni la bimba ha iniziato ad avere il battito irregolare, quindi abbiamo fatto subito il cesareo. Non ce la siamo sentita di aspettare oltre" .

Il sostegno di Matteo Giunta

In quei momenti concitati accanto a lei c'era il marito, Matteo Giunta, che è riuscito a mantenere la calma nel tentativo di sostenere Federica. Ma la reazione della sportiva, provata dal travaglio, è stata diversa. " No, io non ho mantenuto la calma", ha scherzato la Divina, proseguendo: "Ho sofferto molto. Ho avuto contrazioni molto dolorose. Dopo quarantotto ore ero esaurita, non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l'epidurale, mi sorreggeva Matteo". Quando i medici l'hanno portata in sala operatoria tutto si è svolto in pochi minuti e la piccola, quasi quattro chili, è nata in perfetta salute.

Il primo abbraccio a Matilde

Parlando del primo incontro con Matilde, Federica Pellegrini non è riuscita a trattenere le lacrime. "L'ha vista lui prima di me, la prima foto l'ha fatta lui", ha detto la Divina con la voce rotta dall'emozione. " Quando l'ho presa in braccio, si è attaccata subito e è stato emozionante. Ho pianto e quel suo primo pianto è stata una liberazione" , ha proseguito. La campionessa ha confessato che la prima settimana a casa con la neonata è stata impegnativa anche a causa dello sbalzo ormonale e della ferita del cesareo.

Nonostante ciò la gioia di essere diventata madre è stata enorme: "Quei momenti sono stati molto difficili ma poi capisci che è stato tutto bellissimo".