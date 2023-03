"Si dice avvocata...". È rissa tra Giorgia Soleri e Alessandra di Pechino Express

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Pechino Express, interamente girato in India, fa discutere il battibecco innescatosi tra due coppie antagoniste: "Le Attiviste" e "Gli Avvocati". Al centro della polemica iniziata in conferenza stampa e proseguita sui social network sono finite Giorgia Soleri e Federica Fabrizio contro Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Il terreno di scontro? La desinenza di genere.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 di Pechino Express "Le Attiviste" (Soleri e Fabrizio) hanno contestato la scelta di Picardi e Demichelis di farsi chiamare "Gli avvocati" nella loro avventura televisiva in India. Secondo la compagna di Damiano dei Maneskin, le due donne avrebbero dovuto scegliere come nome "Le Avvocate", declinando al femminile la loro professione. Ma i due legali di Torino non hanno esitato a controbattere e i toni si sono decisamente alzati.

Demichelis e Picardi contro "Le Attiviste"

" Io ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l'avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di avvocata", ha dichiarato Alessandra Demichelis, che da giorni è protagonista di una polemica mediatica legata ad alcune sue discutibili dichiarazioni. "Non capisco perché ragionare su questo nel 2023: ci sono cose più importanti. Non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come l’avvocata o la giudice", hanno concluso Picardi e Demichelis in conferenza stampa. Giorgia Soleri e Federica Fabrizio non hanno però gradito le spiegazioni e hanno attaccato la coppia : "Non siamo d'accordo e lo sanno anche loro. Il linguaggio crea la realtà ed è importante dare un nome alle cose. Non ci sono questioni inutili o futili. Avvocata esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere ".

Demichelis - Soleri, scintille anche in India?

Lo scontro in conferenza ha alimentato le voci (circolate sul web) di presunti screzi tra le due donne (Soleri e Demichelis) anche in India, dove le coppie si sono sfidate per la vittoria finale. Per sapere la verità si dovrà attendere la messa in onda delle puntate del reality, ma intanto l'avvocato Alessandra Demichelis ha catturato la scena e non positivamente. Le dichiarazioni sui poveri e sulla sua colf, infatti, l'hanno fatta finire nel mirino delle critiche tanto da costringerla a dare spiegazioni su Instagram proprio alla vigilia della messa in onda della prima puntata di Pechino Express.