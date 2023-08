"Poi tolgo il tappo e commento...". Selvaggia Lucarelli e l'avvertimento su Ballando

Settembre sarà un mese cruciale per la definizione del cast e della giuria di Ballando con le stelle. Pochi giorni fa Milly Carlucci ha svelato che i nomi dei protagonisti in pista saranno rivelati dopo la fine di agosto e che persino il parterre dei giudici potrebbe subire importanti cambiamenti. " La giuria deve essere messa in discussione, non è stata riconfermata" , ha dichiarato a Visto la conduttrice, confermando le voci che circolano da mesi e che vorrebbero Selvaggia Lucarelli tra i grandi esclusi. Così le indiscrezioni si sono moltiplicate, i nomi dei presunti sostituti sono trapelati e la Lucarelli è sbottata: " A settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi ".

Dalla Colombia, dove si trova attualmente in vacanza, Selvaggia Lucarelli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sui rumor, che sono cominciati a circolare dalla fine dell'ultima edizione dello show del sabato sera di Rai1. La stagione conclusasi a gennaio ha portato lunghi strascichi di polemiche soprattutto per la giornalista, che ha avuto un rapporto difficile con gli altri colleghi a causa della partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli al programma e le divergenze di opinioni su alcuni protagonisti. Tra marzo e aprile si era vociferato di un suo possibile addio, ma la Lucarelli aveva detto che Milly l'aveva già riconfermata. Voce poi smentita dalla conduttrice che, da mesi, continua a ribadire che nessuno può considerarsi "sicuro" al tavolo dei giudici.

Il messaggio su Instagram