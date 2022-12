"Lorenzo? Era una trappola". Tutte le polemiche della Lucarelli a Ballando

Prima di partire per il Nepal, dove è volata per trascorrere Capodanno insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. L'occasione per tornare a polemizzare sull'ultima " catastrofica " edizione di Ballando con le stelle, che potrebbe essere anche l'ultima per lei visti gli attriti con produzione e protagonisti dello show di Rai Uno. La Carlucci l'ha riconfermata anche per il prossimo anno, ma lei prende tempo.

Nella lunga chiacchierata, Selvaggia Lucarelli ha fatto autocritica, ammettendo di non avere modi simpatici e di essere inflessibile e giudicante per colpa della rigida educazione ricevuta nei nove anni di scuola dalle suore. Ma quando è arrivato il momento di parlare della recente esperienza a Ballando con le stelle c'è andata giù pesante.

I colleghi giudici, Milly e la produzione

Tra chi l'ha delusa di più ci sono Guillermo Mariotto (" Sgarbato e allineato"), Fabio Canino ("Da lui mi aspettavo solidarietà") ma soprattutto lo staff del programma ("Tutti molto generosi con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo "). Ad amareggiarla maggiormente è stato il clima del "tutti contro Selvaggia", che però ha avuto anche un riscontro positivo secondo la giornalista: " Sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico ".

Insomma, ce n'è per tutti, ma non per la padrona di casa, Milly Carlucci, sulla quale Selvaggia Lucarelli ha sorvolato: " Se mi aspettavo supporto da lei? No ". Eppure, lei dice di avere sempre giocato per la squadra e per lo show, ma senza ricevere lo stesso appoggio: " Ho capito che a Ballando sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma". La stoccata più sonora la Lucarelli l'ha sferrata verso Carolyn Smith, con la quale non c'è proprio sintonia: "Ce l'ha con me forse perché è salviniana, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra 4 uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l'ha mai accettato" .

La partecipazione del fidanzato a Ballando

Selvaggia Lucarelli ha ammesso che la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, suo compagno da sette anni, è stato un errore. Lo chef ha ceduto alle lusinghe della Carlucci, che lo ha voluto all'interno del programma, ma una volta in pista Biagiarelli è finito al centro di critiche e polemiche. " Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore" , ha dichiarato la giornalista, sostenendo che se in pista ci fosse stato il marito di Carolyn Smith lei non gli avrebbe riservato lo stesso trattamento.

Di una cosa sicuramente la Lucarelli si pente riguardo al compagno: " L'invenzione che Lorenzo sarebbe stato sgarbato con la sua ballerina gli ha riversato addosso un odio feroce del pubblico con migliaia di insulti. Ecco, in quel caso forse avrei dovuto chiamare tutti, dalla produzione ai giurati, e pretendere più verità e più rispetto. Invece ho questa stupida fissazione per le cose giuste e mi sembrava poco corretto nei confronti degli altri concorrenti, così li ho lasciati fare. Sbagliando ".

Il possibile addio al programma e le paure