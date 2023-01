"Potrebbe non rientrare più...". Le voci su Antonino fuori dal Gf vip

Si complica la situazione di Antonino Spinalbese che, dal 30 dicembre scorso, è provvisoriamente fuori dalla casa del Grande fratello vip. Il parrucchiere di Torre del Greco è uscito dal gioco per sottoporsi a una serie di accertamenti medici che non potevano essere rinviati, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non rientrare nel loft.

Nell'ultima diretta del reality, andata in onda il 2 gennaio, Antonino Spinalbese si era collegato con Signorini e gli altri concorrenti dalla camera dell'ospedale, dove era ricoverato. Il gieffino aveva detto di stare bene e di essere pronto a rientrare a Cinecittà quanto prima e aveva interagito per tutta la durata della trasmissione. Il ritorno in casa dell'ex compagno di Belen era previsto per la puntata di lunedì 9 gennaio, ma il suo rientro potrebbe non essere così scontato.

" Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino ", ha scritto sulla sua pagina Instagram il blogger Amedeo Venza, che ha annunciato il possibile forfait di Spinalbese: " Domani (9 gennaio, ndr) sapremo se rientra o non rientra più! ". L'indiscrezione è stata confermata anche da un'altra blogger vicina agli ambienti del Gf, Deianira Marzano, che ha parlato di " inconvenienti " sorti all'ultimo momento. I fan di Antonino Spinalbese potrebbero dunque rimanere delusi nella diretta serale del reality, dove Signorini spiegherà cosa sta succedendo al gieffino e se c'è davvero la possibilità di un definitivo addio. Secondo Sonia Bruganelli, intervenuta in una diretta social a poche ore dalla puntata, l'ipotesi è concreta.

La momentanea uscita dalla Casa di Antonino ha scatenato, però, anche un'altra serie di gossip, questa volta riportati dal blogger Alessandro Rosica - anche conosciuto come "Investigatore social" - che ha parlato di contatti stretti tra l'hair stylist e Ginevra Lamborghini: " In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente ". Come era prevedibile l'indiscrezione ha scatenato i più critici, che hanno paventato l'ipotesi di una squalifica per Spinalbese, che per regolamento non dovrebbe avere contatti con nessuno al di fuori del programma. Ma cosa succederà lo si capirà solo nel corso della prossima diretta del Grande fratello vip.