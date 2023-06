"Previsioni catastrofiche". A rischio la finale dell'Isola dei famosi: cosa può succedere

Dopo due mesi e mezzo di avventura, l'Isola dei famosi è giunta all'epilogo. Questa sera (lunedì 19 giugno) andrà in onda la finale del reality di sopravvivenza e le incognite, a partire da chi vincerà, sono tante. Anche meteo. Già, perché secondo quanto riferito dall'inviato del programma, Alvin, l'Honduras sta per essere avvolto da un'ondata di forte maltempo, che potrebbe condizionare la serata finale dell'Isola.

È stato lo stesso Alvin a informare il pubblico attraverso una diretta Instagram. Sin dal suo arrivo in Honduras, l'inviato fa una diretta social ogni mattina durante la colazione informando i follower sulle ultime novità da Playa Tosta. E nell'ultimo giorno di permanenza oltreoceano Alvin ha voluto salutare i suoi seguaci con l'ennesima diretta nella quale ha informato tutti sulle pessime condizioni meteo in arrivo. " Le previsioni non sono per niente belle, oggi si sta iniziando già ad annuvolare, il mare è grosso e le previsioni per la serata non sono buone, quindi ci stiamo preparando per questo" , ha rivelato l'inviato di Ilary Blasi anticipando ciò che potrebbe succedere durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi.

Finale dell'Isola a rischio maltempo