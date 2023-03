Isola dei Famosi 2023: quando inizia e chi sono i concorrenti

Accantonati bisticci e gossip vari, si comincia a parlare sul serio dell'Isola dei Famosi. La presunta lite tra Ilary Blasi e Alvin non ci sarebbe mai stata e i due avrebbero alimentato il gossip con uno scambio di messaggi social per accrescere l'attesa sul ritorno in prima serata di uno dei reality più amati della televisione.

Secondo quanto rivelato dalla blogger Deianira Marzano, Alvin sarebbe pronto a prendere il primo volto per l'Honduras per ricoprire ancora una volta il ruolo di inviato della trasmissione e il cast, che dovrà sopravvivere ai morsi della fame, alle intemperie e ai mosquitos, sarebbe già stato definito. I nomi dei naufraghi sono stati rivelati dal sito Trash Italiano, che ha svelato l'identità dei quindici vip - tra i quali spiccano due "coppie" - pronti a sbarcare sulle spiagge bianche di Cayos Cochinos.

Chi sono i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023

È data per certa la presenza della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. I due si frequentano da quasi un anno e sarebbero pronti a mettersi alla prova nel reality di sopravvivenza. In Honduras dovrebbero approdare in coppia (ma valere come unico concorrente) anche le sorelle gemelle Elga e Serena Enardu, due volti noti di Uomini e donne. Dell'ex suora Cristina Scuccia si parla invece da diverse settimane e l'ex monaca siciliana si starebbe già preparando al ritorno in televisione nel suo primo reality.

Direttamente dall'emittente Radio 105 arriveranno Marco Mazzoli e Paolo Noise, irriverenti speaker dello "Zoo di 105", che potrebbero essere le mine vaganti della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Nel cast figurano anche Fiore Argento (figlia del regista Dario Argento e sorellastra di Asia), Pamela Camassa (ex miss Italia nonché compagna del conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia) e l'ex miss Mondo Italia Claudia Motta. Reduce dalla vittoria del Grande fratello vip spagnolo, in Honduras dovrebbe sbarcare anche Gian Marco Onestini (fratello di Luca, attualmente impegnato al Grande fratello vip) e lo storico conduttore Marco Predolin.

Tra i volti meno noti figurano anche Helena Prestes (modella brasiliana già protagonista a Pechino Express ed ex di Antonino Spinalbese), Cristopher Leoni (attore in "L'onore e il rispetto") e il fashion blogger Gian Maria Sainato, ma non è escluso che a questi si aggiungano altri nomi nelle prossime settimane.