La Rai sospende "Noos", Alberto Angela vittima degli ascolti record di Temptation Island

Il trash batte la scienza. In questa torrida estate, i telespettatori sembrano preferire corna, falò e litigate alla cultura e alla conoscenza e a farne le spese è stato uno dei programmi più seguiti e di spessore trasmessi dalla Rai, Noos - L'avventura della conoscenza. Il programma dedicato alla divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela è stato infatti sospeso, fino a data da destinarsi, a causa dei bassi ascolti registrati nelle prime quattro puntate. Impossibile battere la concorrenza di Canale 5 che con Temptation Island continua a macinare ascolti record, tanto che per settembre è prevista una nuova edizione "autunnale".

La notizia dello stop al format di Alberto Angela è arrivata nelle scorse ore con un cambio di programmazione improvviso e l'inserimento del film "Un amore in Cornovaglia". Poi l'indiscrezione. "Rai1 ha deciso di interrompere la messa in onda della seconda stagione di Noos, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island", ha rivelato in anteprima il sito DavideMaggio.it. E in effetti i dati auditel parlano da soli: lo scorso giovedì Canale 5 ha fatto quasi il triplo degli ascolti di Rai1 (11.5% di share per Noos contro il 31% di Temptation Island). Da qui la decisione di sospendere il programma.

Dopo i quattro episodi della prima stagione - che sono andati in onda dal 27 giugno al 18 luglio - il format scientifico di Alberto Angela sarebbe dovuto proseguire con ulteriori tre puntate, ma i vertici di viale Mazzini hanno preferito posticipare la messa in onda di Noos alla fine dell'estate per salvaguardare un prodotto di qualità, che in altri periodi avrebbe ottenuto sicuramente maggiori risultati. Le tre nuove serate verranno dunque trasmesse il 22 e 29 agosto e il 5 settembre in prima serata su Rai 1.

Lo stop coincide con la messa in onda delle ultime due puntate del reality dei sentimenti, che promette di superare gli ascolti messi a segno nelle precedenti puntate con un finale ricco di colpi di scena . Ma a convincere laa posticipare Noos a fine estate è stata anche la messa in onda delle olimpiadi di Parigi, che verranno trasmessi dal 26 luglio all'11 agosto.