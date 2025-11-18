Riccardo Piancatelli, chi è il campione de La Ruota della Fortuna: la vincita da record

Riccardo Piancatelli, 32 anni, ingegnere ambientale originario di Recanati, è il nuovo protagonista assoluto de La Ruota della Fortuna. Il concorrente marchigiano, approdato al game show di Gerry Scotti nella prima metà di novembre 2025, ha riscritto la storia della trasmissione grazie a una serie di vittorie consecutive che gli hanno permesso di accumulare oltre 410mila euro in premi, ai quali si aggiunge anche una Fiat Panda vinta nei primi giorni di gara.

Chi è Riccardo Piancatelli

Nato e cresciuto a Recanati (Macerata), Piancatelli è un ingegnere ambientale impiegato in un’azienda specializzata in sistemi per il riscaldamento degli interni. Fin dalla prima apparizione in studio si è distinto per lucidità, rapidità nel gioco e una notevole abilità nel decifrare le parole e le frasi delle diverse manche.

Accanto a lui, puntata dopo puntata, non è mai mancato il supporto della fidanzata Giulia, spesso ripresa dalle telecamere tra il pubblico. Una presenza costante che il pubblico ha subito riconosciuto come uno degli elementi emotivi del suo percorso. Diversi spettatori hanno anche notato una curiosa “scaramanzia”: Piancatelli mostra spesso una preferenza per la lettera R, forse un omaggio a Recanati o semplicemente all’iniziale del suo nome. Il campione non ha mai confermato un vero motivo, alimentando così la simpatia attorno al suo personaggio.

L’esordio e le prime vittorie

L’avventura di Piancatelli è iniziata ufficialmente il 13 novembre 2025, data che ha segnato subito un traguardo storico. In quella prima puntata ha infatti: superato il campionissimo uscente, Gabriele Casti, fino ad allora il concorrente più vincente del programma (quasi 300mila euro), vinto un premio da 17.600 euro e inaugurato quella che sarebbe diventata una cavalcata memorabile.

Già nella puntata successiva ha incrementato il suo bottino conquistando una Fiat Panda, per poi aggiungere un montepremi da 100mila euro, consolidando il suo ruolo di nuovo fenomeno del gioco.

Il colpo da 200mila euro

Il momento più clamoroso è arrivato il 17 novembre, quando Piancatelli ha realizzato la vittoria massima da 200mila euro, un traguardo rarissimo nella storia del programma condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui. Con questo colpo, il totale provvisorio dei suoi premi ha superato 410.700 euro, a cui va sommata anche l’auto.

Si tratta di un risultato che non soltanto ha frantumato ogni precedente record, ma che ha anche contribuito a trainare gli ascolti del game show nell’access prime time, confermando il successo della formula e il forte coinvolgimento del pubblico.

Il campione che ha conquistato l’Italia

Con la sua calma, la sua intelligenza linguistica e un pizzico di scaramanzia, Riccardo Piancatelli è diventato in poche puntate uno dei concorrenti più apprezzati e riconoscibili della storia recente de

. Il suo percorso, costellato di vittorie e colpi da maestro, lo ha già consacrato come uno dei campioni più forti di sempre e come un volto destinato a rimanere nella memoria del pubblico.