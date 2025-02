"Carlo Conti uno di noi". E il conduttore si commuove. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si può certo dire che questo non sia il festival di Carlo Conti. Il direttore artistico della 75esima edizione di Sanremo si è dimostrato un padrone di casa impeccabile. Veloce nel ritmo, divertente nella conduzione, sicuro e con quel pizzico di familiarità che non guasta, Conti non ha fatto rimpiangere l’assenza di Amadeus. Lo dice il gradimento del pubblico e i dati di ascolto che, fino ad ora, lo stanno premiando con numeri record, ma lui non si autocelebra. “ Sono moderatamente felice. Avevo detto che non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi, e non mi esalterò con risultati così. Si continua a pedalare ”, ha detto in conferenza stampa questa mattina. Ma il pubblico dell’Ariston lo ha comunque voluto omaggiare nel corso della terza serata della kermesse con un nuovo coro, dopo quello riservatogli dal loggione nella seconda serata.

A metà gara, subito dopo il rientro da una pausa pubblicitaria, Carlo Conti si è preso pochi secondi per ringraziare i presenti che, durante la pubblicità, gli hanno gridato parole di stima e apprezzamento. “ La cosa più bella è avervi sentito dire Carlo uno di noi. Grazie, non c’è niente di più bello ”, ha detto il direttore artistico con la voce rotta dall’emozione. Tornato al centro del palco, il conduttore toscano ha ripreso il tempo della scaletta e ha proseguito, chiamando sul palco Elettra Lamborghini. Per la cronaca, il pubblico del teatro Ariston gli aveva già dimostrato affetto e simpatia intonando l’ormai celebre coro “Sei bellissimo” durante la seconda serata del Festival, animando in modo inatteso la diretta. Quest’anno i presenti in sala sembrano essere molto partecipi della manifestazione e in più di una occasione la loro voce si è fatta sentire con cori ed esclamazioni.

È accaduto con, alla quale uno spettatore ha gridato “ Si 'na prèt ” durante la seconda serata, ed è successo anche a Noemi, che è stata informata da uno spettatore sul gol della Roma (impegnata in Europa League mentre lei si esibiva): "Ha segnato pure Celik".