Cristina Scuccia torna in tv: "Sarà al fianco di Gerry Scotty"

Alla fine, Cristina Scuccia un posto in televisione lo ha trovato. Dopo avere declinato l'invito di Alfonso Signorini di entrare nella casa del Grande Fratello e dato forfait a Carlo Conti, che la voleva nel cast di Tale e quale show, l'ex suor Cristina ha accettato un'altra offerta da Mediaset, quella di debuttare al fianco di Gerry Scotti nel programma Io canto generation, che andrà in onda ogni domenica in prima serata a partire dal prossimo ottobre.

L'ex suor Cristina è stata annunciata nel cast dei coach di Io Canto Generation - versione rivisitata di Io Canto che andò in onda tredici anni fa - e che vedrà sfidarsi in una vera e propria gara canora concorrenti sconosciuti tra i 10 e i 15 anni per un totale di sei serate su Canale 5. Dopo l'esperienza vissuta in Honduras nel reality di sopravvivenza L'Isola dei famosi di Cristina Scuccia si erano perse le tracce. Voci di corridoio la volevano contesa tra Rai e Mediaset, ma Conti aveva parlato del suo rifiuto a Tale e quale show. Sui social network la 35enne siciliana aveva fatto sapere di essere tornata in Spagna, dove vive e lavora, e di essersi presa del tempo per riflettere sui suoi prossimi progetti lavorativi che, a quanto pare, si sono concretizzati con un ritorno in tv.

Cristina Scuccia a Io canto generation

A rivelare dove vedremo prossimamente l'ex monaca è stato lo stesso Gerry Scotti, che nel fine settimana è stato ospite di Verissimo. Il conduttore ha spiegato che nel format ci saranno sei squadre, ciascuna capitanata da un personaggio famoso legato in qualche modo alla musica. Così ha fatto i nomi di Iva Zanicchi, Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Benedetta Caretta (vincitrice diIo Canto nel 2010) e infine proprio Cristina Scuccia, che vinse The Voice of Italy dieci anni fa e che per la musica ha lasciato anche gli abiti sacri.

I capisquadra e i concorrenti saranno giudicati da quattro giudici d'eccezione Michelle Hunziker, Orietta Berti e - si vocifera - anche Albano e Claudio Amendola. Dalla diretta interessata, al momento, non arrivano notizie né dichiarazioni in merito al suo ritorno sul piccolo schermo. Il profilo Instagram di Cristina Scuccia, l'unico canale dove attualmente comunica con i suoi fan, non viene aggiornato da una settimana, ma è probabile che l'ex suor Cristina rompa presto il silenzio per parlare del suo imminente debutto su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti.