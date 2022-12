Dai reality alla politica: gli scontri tv che hanno infiammato il 2022

Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso per le liti in tv, soprattutto su temi politici. D'altronde, quest'anno ha regalato parecchi spunti in questo ambito, dalla guerra in Ucraina alle elezioni politiche. Ma anche i programmi di intrattenimento non hanno certo lasciato a desiderare, basti pensare al Grande Fratello e ai suoi personaggi.

Marco Bellavia al Gf Vip

E iniziamo proprio dal Grande fratello vip. Più che uno scontro, quello su Marco Bellavia è stato un accanimento. Contro il concorrente, che stava vivendo un momento psicologico molto pesante e molto difficile, sono state riversate parole terribili da parte dei suoi compagni di viaggio nella Casa più spiata d'Italia. Da Gegia a Giovanni Ciacci, passando per Patrizia Rossetti, senza considerare Ginevra Lamborghini, per questo motivo squalificata, il buon Bellavia non ha trovato in nessuno di loro una spalla su cui piangere ed è stato costretto a lasciare il gioco.

Alessandro Orsini a Cartabianca

Fare l'elenco degli scontri alimentati da Alessandro Orsini nel programma Cartabianca non sarebbe possibile, considerando che per parlare di tutti occorrerebbe un trattato, non un semplice articolo. Ma tra quelli che restano maggiormente impressi nella memoria e che sono forse l'emblema dell'esuberanza di Alessandro Orsini c'è forse quello con Andrea Ruggieri, al quale il professore voleva spiegare perché fosse un "cretino". Testuali parole.

Enrico Mentana e Marco Rizzo

Quella che sarebbe dovuta essere una semplice intervista pre-elettorale si è trasformata in uno scontro tra il conduttore e il leader di Italia Sovrana e Popolare. I toni si sono infiammati da subito quando Marco Rizzo ha fatto intendere a Enrico Mentana di essere stato in qualche modo costretto ad accettare il suo invito. " Sono un lavoratore dipendente, cerchi di avere rispetto di me ", ha replicato Mentana al termine di una serie di botta e risposta accesi.

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Pronti, via, l'edizione in corso di Ballando con le Stelle si è aperta con uno scontro piuttosto infuocato tra Iva Zanicchi e il giudice Selvaggia Lucarelli. La concorrente, a seguito di uno zero ricevuto dalla giornalista, non ha esitato ad appellarla con un epiteto sconveniente e offensivo. Quel "tr..." è riecheggiato dal microfono di Iva Zanicchi, aperto, risultando ben udibile. Una partenza non piacevole, che ha avuto ovvie conseguenze nei rapporti tra le due.

Selvaggia Lucarelli e Gullermo Mariotto

Chiunque, davanti a qualcuno che durante la discussione lo accusa di comportarsi come "una scimmia arrabbiata che getta escrementi" scatenerebbe un infermo verbale. Ed è quello che ha fatto Selvaggia Lucarelli durante uno scontro piuttosto acceso con Guillermo Mariotto, sempre a Ballando con le stelle, che quest'anno in quanto a liti non è stato secondo a nessuno. Nemmeno al Grande fratello vip.