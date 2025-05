Scontro all'Isola tra Adinolfi e Cannata. L'attrice fuori controllo: "Brucino le sue idee di violenza e morte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Da reality di sopravvivenza ad arena per scontri ideologici e politici. L'Isola dei famosi sta prendendo una piega inattesa già dopo due puntate. La presenza nel cast di concorrenti come Mario Adinolfi e Dino Giarrusso lasciava presagire polemiche e scontri, che si sono concretizzati nell'ultima diretta del programma quando Loredana Cannata ha attaccato il fondatore del Popolo della Famiglia.

Adinolfi in Honduras

Prima di partire per l'Honduras Adinolfi aveva anticipato che la sua presenza avrebbe creato scompiglio. " Credo che sia una forma di comunicazione che ho sempre adottato, l'essere inaspettato e privo di convenzionalità. Questo, credo possa piacere anche al pubblico dell'Isola dei Famosi e potrà essere utile anche alla piccola comunità di naufraghi. Lo scompiglio, alla fine, diverte ", aveva detto nell'intervista a IlGiornale.it prima di diventare un naufrago. E così è stato. Ma a scatenare l'attacco dell'attrice non sono state le sue dichiarazioni prima e durante il reality né tantomeno episodi avvenuti a Cayo Cochinos, piuttosto le battaglie che il giornalista ha portato avanti negli anni.

Cosa è successo in diretta

Nel corso della seconda diretta de L'Isola dei famosi Loredana Cannata ha scelto di fare il nome Mario Adinolfi durante le nomination, motivando la sua decisione per le posizioni del giornalista contro l'aborto e contro la comunità Lgbtq+. " Ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse e vuole che il diritto all'aborto sia eliminato. Perchè ha invocato i fucili contro le unioni civili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi e suicidi di omosessuali, che si sono tolti la vita per l'omofobia e il bullismo. E ha anche chiesto che fosse censurato un bacio gay in un film Rai. E perché ritiene che gli animali siano senz'anima, anche se ce l’hanno nel nome e che sono su questo pianeta al servizio dell'uomo, giustificando le atrocità che gli animali subiscono ogni giorno" , ha detto in Palapa, giustificando con Veronica Gentili la sua nomination. Poi, prima di bruciare la foto di Adinolfi nel braciere posizionato accanto alla postazione delle nomination, l'attrice ha concluso: " Che brucino tutte le idee che portano e che per secoli hanno portato violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all’umanità ".

Lo scontro in diretta

Quando Cannata è tornata al suo posto insieme agli altri naufraghi, però, è scoppiata la bagarre con Adinolfi. Il giornalista l'ha punzecchiata sul suo stile di alimentazione vegano: " Non dovrebbe stare in un programma in cui si sopravvive con riso bollito e cacciando animali". A quel punto l'attrice si è sfogata: "Io le gare posso farle, lui no. Non le ha fatte. Quindi chi è davvero più idoneo all’Isola fra me e lui?". E il botta e risposta si è infiammato. " Le parole di Loredana Cannata mi sono sembrate un insulto. È noto dall’inizio che io ho questa condizione.

Credo che sottolineare in quel modo per fare emergere la propria condizione di non poter essere in alcun modo d’aiuto a tutti noi che dobbiamo mangiare e quindi necessariamente uccidere animali e cuocerli, sia stata una", ha tuonato Adinolfi, costringendo l'inviato Pierpaolo a mettere fine al battibecco.