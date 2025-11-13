"Sei patetico", "Maleducato". Scintille in diretta tra Scanzi e Vespa

Quando si parla di immigrazione irregolare, rimpatri e politiche volte a limitare la clandestinità di alcuni immigrati i toni sono sempre alti. Questa volta, però, forse si è oltrepassato il limite. Interrogati nel merito dei rimpatri in Albania voluti dal governo guidato da Giorgia Meloni, il giornalista Bruno Vespa e la penna del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, hanno sfoderato qualsiasi tecnica linguistica e verbale per discutere in maniera aspra. Lo scontro è andato in scena durante l’ultima puntata di Èsemprecartabianca, il talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 in prima serata.

Scanzi ha esordito accusando il presidente del consiglio in carica. "La Meloni aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c'è poco da girarci intorno", ha sostenuto in primis il giornalista. La risposta di Vespa, però, è arrivata in maniera puntuale. "Abbi pazienza, Scanzi...", ha risposto. Ma il giornalista del Fatto Quotidiano non ci sta e, senza nemmeno sentire la replica, ribatte: "Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa". Da qui il diverbio si allontana dalle questioni prettamente politiche.

“Io ho avuto così tanta pazienza che ti ho ascoltato, quindi adesso tu ascolta me. Ti ripeto: sull'Albania, la Meloni ha detto sciocchezze industriali, stiamo sprecando soldi. Se devi venire in tv e negare ogni fallimento di Giorgia Meloni, te ne do atto. Ma abbi pazienza lo dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me”, risponde a tono Scanzi. Che poi, a stretto giro, rincara la dose: "Sei patetico quando difendi la Meloni, se la vuoi difendere anche qui, te ne dò atto".

Dopo diversi minuti, finalmente, arriva il turno di Vespa che, però, preferisce non replicare direttamente a Scanzi. "Non rispondo a una persona maleducata come Scanzi, quindi rispondo a te", rivolgendosi alla conduttrice Bianca Berlinguer.