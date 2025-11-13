"Sei patetico", "Maleducato". Scintille in diretta tra Scanzi e Vespa

Quando si parla di immigrazione irregolare, rimpatri e politiche volte a limitare la clandestinità di alcuni immigrati i toni sono sempre alti. Questa volta, però, forse si è oltrepassato il limite. Interrogati nel merito dei rimpatri in Albania voluti dal governo guidato da Giorgia Meloni, il giornalista Bruno Vespa e la penna del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, hanno sfoderato qualsiasi tecnica linguistica e verbale per discutere in maniera aspra. Lo scontro è andato in scena durante l’ultima puntata di Èsemprecartabianca, il talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 in prima serata.
Scanzi ha esordito accusando il presidente del consiglio in carica. "La Meloni aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c'è poco da girarci intorno", ha sostenuto in primis il giornalista. La risposta di Vespa, però, è arrivata in maniera puntuale. "Abbi pazienza, Scanzi...", ha risposto. Ma il giornalista del Fatto Quotidiano non ci sta e, senza nemmeno sentire la replica, ribatte: "Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa". Da qui il diverbio si allontana dalle questioni prettamente politiche.
“Io ho avuto così tanta pazienza che ti ho ascoltato, quindi adesso tu ascolta me. Ti ripeto: sull'Albania, la Meloni ha detto sciocchezze industriali, stiamo sprecando soldi. Se devi venire in tv e negare ogni fallimento di Giorgia Meloni, te ne do atto. Ma abbi pazienza lo dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me”, risponde a tono Scanzi. Che poi, a stretto giro, rincara la dose: "Sei patetico quando difendi la Meloni, se la vuoi difendere anche qui, te ne dò atto".Dopo diversi minuti, finalmente, arriva il turno di Vespa che, però, preferisce non replicare direttamente a Scanzi. "Non rispondo a una persona maleducata come Scanzi, quindi rispondo a te", rivolgendosi alla conduttrice Bianca Berlinguer.