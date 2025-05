Isola dei famosi, Simona Ventura gela Antonella Mosetti: "Lei è una vecchia volpe..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti sapevano che la partecipazione all'Isola dei famosi di Simona Ventura - nei panni di opinionista - e Antonella Mosetti - come naufraga - avrebbe acceso scontri, polemiche e alimentato i gossip. Del resto i trascorsi tra le due donne sono noti e riguardano il flirt che l'ex "Non è la Rai" ebbe con il marito di Ventura quando ancora i due erano una coppia. Ma di certo il pubblico non si aspettava che la conduttrice Rai sarebbe partita in quarta, punzecchiando la concorrente e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei suoi confronti. Invece, neppure il tempo di veder cadere in acqua Mosetti - tuffatasi come di consueto dall'elicottero per dare il via alla sua esperienza all'Isola - che Simona si è subito scatenata.

Cosa è successo in puntata

A rendere pruriginoso l'avvio della prima puntata del programma è stata Veronica Gentile, nuova conduttrice del reality di Canale 5, che commentando l'approdo di Cristina Plevani e Antonella Mosetti su playa Palapa ha stuzzicato Simona Ventura: " Tu come le vedi queste due naufraghe? ". L'opinionista unica si è così tolta il primo sassolino dalla scarpa: " Beh Mosetti è una vecchia volpe dei reality ".

Ricordando i trascorsi delle due donne, Veronica Gentili ha ironizzato: " Vecchia volpe in generale? Mi dicono che avete un precedente, non conosco i dettagli ma poi me li racconterai separatamente ". E la replica di Ventura non si è fatta attendere: " Ma no, è prescritto Veronica, è tombale ". Poi ha scherzato sulla prestanza fisica dell'inviato, Pierpaolo Pretelli, mettendo in guardia le due concorrenti: " Pierpaolo ha fatto il tentatore tempo fa, ora è sposato con Giulia. Sei papà, quindi non si guarda niente, non si tocca niente, sei bravissimo. Ma visto che le ragazze sono single, sono pronte ad aprire il loro cuore?" . Ma la risposta negativa di Plevani e Mosetti ha chiuso la parentesi prima del previsto.

Il precedente tra Simona e Antonella

Tra Simona Ventura e Antonella Mosetti c'è una vecchia ruggine scaturita dal flirt che l'ex "Non è la Rai" ebbe con il marito della conduttrice oltre vent'anni fa. All'epoca dei fatti Mosetti lavorava a "Quelli che il calcio...." insieme a Simona Ventura ma terminò la sua esperienza prima del tempo. Proprio a causa dei gossip e dell'interesse per Stefano Bettarini sarebbe stata allontanata dal programma.

Nel 2016, quando Bettarini e Mosetti furono protagonisti al Grande Fratello, la coppia confermò di avere avuto una breve relazione mentre il calciatore era ancora sposato con Simone e da quel momento tra le due donne non corre buon sangue.