Pechino express, le "Attiviste" eliminano gli "Istruiti": è bufera su Giorgia Soleri

Le Attiviste si sono aggiudicate la terza tappa di Pechino Express. Giorgia Soleri e Federica Fabrizio hanno deciso di salire i quattrocento gradini della scalinata delle Chamundi Hill di Mysore per recuperare una posizione, che è valsa loro la vittoria. Solo secondi sono arrivati gli Italo Americani, che in avvio di puntata avevano avuto uno screzio proprio con le Attiviste. " Sono due rompicoglioni, parlano troppo ", aveva tuonato Joe Bastianich, quando le due avevano chiesto di condividere un passaggio su un mezzo di fortuna. Ma a fare finire nella bufera Giorgia e Federica è stata la scelta finale di eliminare gli Istruiti, una coppia forte soprattutto sul web ma non proprio nel gioco.

L'eliminazione degli Istruiti

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, rispettivamente ex insegnante e ex allievo del reality Il Collegio, sono stati costretti a lasciare il gioco, nominati dalle Attiviste. Dopo l'eliminazione gli Italo Americani hanno commentato negativamente la scelta di Giorgia Soleri e Federica Fabrizio di eliminare gli Istruiti. " Questi giovani non capiscono un cazzo. Dovevano eliminare le più forti, le Avvocatesse ", hanno tuonato Joe Bastianich e Andrea Belfiore, spiegando il gioco di strategia che c'è dietro a un reality game come Pechino Express. Le Attiviste hanno deciso, invece, di salvare gli Avvocati, con le quali - tra l'altro - non corre buon sangue, penalizzando gli Istruiti.

La rivolta del popolo dei social

L'uscita di scena di Petolicchio e Di Piero, però, ha fatto esplodere una vera e propria rivolta sui social network, in particolare Twitter e Instagram. Gli Istruiti erano una delle coppie più commentate e "memate" del web per le loro uscite bizzarre e per i modi di fare un po' goffi ma educati. " Il web ci odierà", aveva profetizzato a fine puntata Federica e così è stato. " Tranquille, lo shit storm mediatico passerà...e nessuno si ricorderà più di voi, che siete nullità insignificanti", ha commentato un utente su Instagram, mentre un'altra cinguettava: "Le Attiviste ieri sera si sono fatte molti nemici" .