"Sono in guerra con Belen". Tapiro d'Oro a Fiorello per le gaffe su Zilli e Marcuzzi

" Ne voglio due, così raggiungo Belen ". Così Rosario Fiorello ha accolto Valerio Staffelli arrivato a Roma per consegnargli un esemplare del tapiro d'Oro. In effetti due sono state le gaffe che lo showman e il collega, Fabrizio Biggio, hanno fatto nelle ultime due puntate di "Aspettando Viva Rai 2", il programma social che anticipa il ritorno in tv della coppia comica. Prima hanno mostrato il numero di cellulare privato di Alessia Marcuzzi su Instagram, poi hanno spoilerato la notizia della gravidanza della cantante Nina Zilli, che sui social si è risentita. Ma un Tapiro è sembrato più che sufficiente per chiudere la disastrosa settimana social di Fiore e Biggio.

" La signora Zilli non l'ha presa benissimo ", ha ricordato l'inviato di Striscia la notizia, mandando in onda il video social nel quale la cantante e il compagno, Danti, mandano ironicamente a quel paese Biggio per avere svelato la dolce attesa. " Ma no, l'ha presa benissimo, non è arrabbiata ", ha voluto precisare Fiorello dando la colpa a Biggio, che si è lasciato sfuggire la notizia durante la diretta mattutina di mercoledì scorso. A quel punto, i due conduttori hanno inscenato l'ennesima gag, fingendo di chiamare la Zilli ma sbagliandosi nuovamente con la Marcuzzi: " Allora diciamolo, è incinta Alessia lo sanno tutti... di Can Yaman ".