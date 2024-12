Sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a "This Is Me". L'emozione di Silvia Toffanin

Ascolta ora 00:00 00:00

Non se l'aspettava proprio Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo il sabato e la domenica pomeriggio, ma anche di This Is me il programma record di ascolti con i talent di Amici, diventati ora star. Pier Silvio Berlusconi, suo compagno e amministratore delegato di Mediaset è andato a trovarla nello studio di registrazione per ringraziare davanti a tutti sia lei per la conduzione ma anche Maria De Filippi per l'incredibile lavoro svolto, ricordando i record raggiunti e imbattuti.

La commozione di Silvia Toffanin

Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 3 dicembre, Pier Silvio Berlusconi arriverà negli studii di Roma della Elios e sorprenderà Silvia Toffannin, madre dei suoi due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che si è commossa. L'ad di Mediaset ha poi ringraziato la De Filippi creatrice dello show, come aveva anticipato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Il programma

Ormai i telespettatori, che lo hanno premiato con grandi ascolti, hanno imparato a conoscere il programma che nelle tre puntate ha ospitato i talent di Amici diventati poi delle star. Nel cast artistico del programma artisti del calibro di Emma, vincitrice di Amici nel 2010, protagonista in questi 14 anni di una scalata vertiginosa sull'Olimpo della musica italiana.

E ancora Giuseppe Giofrè, vincitore di Amici della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale. Poi Irama uscito trionfante dall'accademia di Amici nel giugno 2018 che rivedremo in gara sul palco di Sanremo. Stash, anche lui prossimo cantante a Sanremo 2025, musicista, autore e interprete che si era iscritto ai provini di Amici vincendo l'edizione del 2015.

La comica Diana Del Bufalo, talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro e ancora Pio e Amedeo e tantissimi altri. In studio anche grandi nomi del panorama musicale: Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma.

Non è la prima volta

Pier Silvio Berlusconi, nonostante la riservatezza, non è la priama volta che fa una sorpresa alla sua compagna. Nel 2010 organizzò un’improvvisata negli studi di Verissimo, per un’occasione speciale. Silvia Toffanin, incinta del primo figlio Lorenzo Mattia, che ora ha 14 anni, stava infatti conducendo la sua ultima puntata prima di andare in pausa maternità.

" Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu. Sai quanto io sono riservato e questa cosa sia venuta dal cuore, vengo pochissimo negli studi ma oggi non ho resistito.

Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra, la seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo e la terza per qualcuno che ancora non conosco, che non vedo l’ora di conoscere e a cui voglio già un mondo di bene".