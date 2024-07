Lo sponsor, i cantanti e gli inediti. Amadeus porta su Nove l’anti-Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il passaggio di Amadeus al Nove ha provocato una serie di conseguenze anche sui palinsesti Rai. Nel "trasloco" il conduttore si è portato dietro uno dei format più longevi e popolari della tv di Stato, "I soliti Ignoti", e stando a quanto trapelato nelle scorse ore, Amadeus è pronto a portare al Nove anche uno show anti-Sanremo con tanti big della musica italiana.

La stagione autunnale di Discovery è già delineata e punta tutto su Amadeus. A settembre prenderà il via "Identity", la nuova versione de "I soliti Ignoti", di cui la Warner Bros ha acquistato i diritti dalla rete statunitense Nbc. A partire da ottobre il conduttore sarà anche alla guida de "La Corrida" in una versione rimodernata dello storico programma di Corrado. Ma gli impegni di Amadeus prevedono anche un terzo programma musicale che, secondo le voci diffuse da Dagospia, è già stato strutturato e ricalca sia nel titolo sia nello sponsor "Arena Suzuki". Una trasmissione di successo che Amadeus ha condotto per tre anni di seguito su Rai1 e la cui idea era nata con l'approdo del conduttore alla direzione artistica del Festival.

"Amadeus sarà conduttore e direttore artistico di Suzuki Music Party, un grande evento dall'Allianz Cloud di Milano con dodici numeri uno della musica che canteranno un brano del loro repertorio e una nuova hit in anteprima", ha rivelato Dandolo per Dagospia, annunciando che l'evento unico andrà in onda domenica 22 settembre. Di fatto il nuovo show di Amadeus è un format a metà tra Sanremo e lo show musical che si è tenuto dal 2021 al 2023 all'Arena di Verona con tanti artisti. Una sfida aperta, quella della rete e del conduttore, che parla di guerra agli ascolti a suon di musica ma anche di sponsor che vanno e vengono.

Dunque, il Festival di Sanremo 2024 potrebbe essere stato l'ultimo della casa di Hamamatsu, che in riviera - negli ultimi tre anni - ha avuto anche un palco intitolato, sul quale si sono esibiti gli artisti "esclusi" dalla kermesse. Suzuki accompagnerà Amadeus almeno in occasione dello show del 22 settembre ma non è chiaro se con Sanremo 2025 tornerà a far parte dei main sponsor del Festival. Intanto sul fronte opposto, da viale Mazzini è arrivata la conferma che Sanremo 2025 si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025.

"Lo abbiamo spostato di una settimana, d'accordo con il comune di Sanremo, per l'improvvida decisione della Lega Cacio di mettere i quarti di Coppa Italia, visibili in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al Festival. Volendo favorire il pubblico e permettergli di assistere a entrambe le manifestazioni, abbiamo spostato il Festival", ha detto l'ad Sergio durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai