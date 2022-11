"È stata con persone", "Sminuisce gli altri". Rissa a distanza tra Onestini e Soleil

La relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge è storia vecchia ma a quanto pare i dissapori rimangono. Nella casa del Grande fratello vip Onestini non ha usato parole eleganti per descrivere la sua ex fidanzata e la modella italoamericana gli ha risposto per le rime. Il tutto a distanza visto che lui è rinchiuso a Cinecittà.

A innescare il battibecco virtuale è stata la chiacchierata che Luca ha fatto con Edoardo Tavassi. I due hanno varcato la porta rossa del Grande fratello pochi giorni fa e sono a tutti gli effetti nuovi concorrenti del reality. Al centro della chiacchierata è finita Soleil Sorge, ex fidanzata di Onestini e ex concorrente dell'Isola dei famosi. Proprio nel reality di sopravvivenza Edoardo ha avuto modo di conoscere la modella, rimanendo folgorato dalla sua bellezza. " È il mio sogno erotico ", ha ammesso Tavassi, che ha raccontato: " Quando l'ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Quando l'ho vista sono rimasto a bocca aperta, Sole a me fa impietrì" .

A quel punto Luca ha invitato Tavassi a lanciarsi alla conquista di Soleil, ma nel farlo ha usato parole poco carine nei confronti dell'ex: " Buttati tanto lei è stata con persone peggiori di te ". Donnamaria ha trovato la battuta di Onestini poco elegante anche per Tavassi. Ma quel "peggio di te" non è stato digerito neppure dalla diretta interessata, Soleil Sorge, che sui social ha prontamente replicato all'ex: " Per me la simpatia vince su tutto. Che sono stata con gente peggio? Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità di Luca ha proprio quella di volere sempre sminuire gli altri e giudicarli ". Insomma sono volati stracci tra i due ex e suoi social il botta e risposta a distanza ha ricordato ai fan vecchie diatribe, tanto da spingere qualcuno a ipotizzare un possibile faccia a faccia nella Casa. Signorini è avvisato.