Striscia la notizia, ecco perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa

La prolungata assenza di Enzo Iacchetti al bancone di Striscia la Notizia inizia a fare discutere. Ai telespettatori non è sfuggita la lunga assenza del conduttore, che in studio non si vede dalla settimana precedente a quella di Natale. Iacchetti continua a condurre il tg satirico da casa, in smart working, e il pubblico a iniziato a mormorare, chiedendosi se dietro alla sua lontananza non ci sia qualcosa di diverso.

Dal 12 gennaio, la storica coppia composta da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio guida la nuova edizione del programma ideato da Antonio Ricci. Un ritorno dal sapore amarcord, visto che i due attori sono presenza storica della trasmissione da oltre tre decenni. Dalla settimana precedente al Natale, però, Iacchetti ha dovuto dare forfait a causa dell'influenza. Il conduttore è stato sostituito dal comico Enrico Beruschi per una settimana e poi il signor Enzino, come lo chiama simpaticamente Greggio, è tornato virtualmente in studio, conducendo da casa e presentandosi in video attraverso uno schermo posizionato al fianco di Ezio Greggio.