Tapiro d'oro a Marialuisa Jacobelli, il passo indietro su Totti: "Non parlo più..."

Da giorni non si parla d'altro che della liaison tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti. Il settimanale Gente ha paparazzato la giornalista sportiva e il Pupone dopo un incontro privato che si è tenuto in un hotel di Roma. Di per sè le foto non dicono molto se non che l'ex capitano giallorosso e Marialuisa Jacobelli sono entrati e usciti l'uno dopo l'altro dallo stesso albergo. Ma a svelare cosa è accaduto lontano dagli occhi indiscreti dei fotografi ci ha pensato la giornalista sportiva che, interpellata sulla vicenda, ha dichiarato: "Io dico no comment, ma due più due fa quattro. Se ci sono le foto è evidente, ma due più due fa sempre quattro. Se confermo il flirt? Sì".

La vicenda è rimbalzata su tutti i siti e sui quotidiani nazionali e Striscia la notizia non ha perso l'occasione di assegnare l'ennesimo tapiro a Francesco Totti, che però lo ha rifiutato. Per par condicio, però, Valerio Staffelli ha consegnato il premio degli attapirati anche a Marialuisa Jacobelli ma la giornalista ha scelto di mantenere una linea bel diversa da quella tenuta con Gente e si è trincerata dietro un " no comment ", ritirando comunque il suo tapiro.

Le parole di Marialuisa Jacobelli a Striscia

La giornalista sportiva è stata intercettata dall'inviato di Striscia dentro a un bar e davanti alle telecamere ha mantenuto un atteggiamento più cauto rispetto agli scorsi giorni: "N on parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio ". Quando Valerio Staffelli le ha chiesto spiegazioni sulla fantomatica frase "due più due fa quattro " - da lei usata per confermare il flirt con Totti - la giornalista ha chiarito: "Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare ". Il servizio andrà in onda questa sera durante la nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci, ma non è chiaro se Jacobelli abbia rilasciato qualche dichiarazione scottante sul flirt con il Pupone.

Per contro l'ex giallorosso ha rifiutato il premio di Striscia che Staffelli ha provato a consegnargli all'aeroporto Fiumicino, mentre rientrava dal breve viaggio a Miami. Nonostante il gossip Francesco e Noemi Bocchi sembrano avere già ritrovato la sintonia che sembrava persa subito dopo lo scoppio del caso.